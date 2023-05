Les fans d’Emmerdale choqués alors que Moira Dingle prend une décision importante concernant la ferme

Les fans d’EMMERDALE sont choqués après que Moira Dingle ait pris une énorme décision sur le sort de Butlers Farm.

La fermière – qui est jouée par l’actrice Natalie J Robb dans le feuilleton ITV – a été abandonnée par son plus gros client ce soir après qu’une violation de la santé et de la sécurité a vu des vis trouvées dans sa viande.

Moira a pris une grande décision concernant la ferme

Moira a admis qu'elle allait vendre la ferme

Elle n’a aucune idée que le vrai coupable était son beau-frère Caleb qui a besoin d’elle pour lui vendre un terrain afin qu’il puisse continuer son plan de vengeance contre Kim Tate.

Ce soir, Moira a été forcée de prendre une décision car elle risquait de perdre la ferme.

« J’ai failli te perdre en prison pour Kyle, je ne veux pas que tu te reprennes », a-t-elle dit à Cain alors qu’il promettait de faire n’importe quoi pour sauver la ferme.

Et quand Cain a dit que la ferme était l’héritage de leurs enfants, Moira lui a dit : « Non, et franchement, je ne le leur souhaiterais pas.

« Je verrais beaucoup plus mes enfants si je ne passais pas chaque heure de veille à maintenir cet endroit à flot.

« Oui, cet endroit est notre maison et Holly est ici, mais je suis épuisé. Et je n’ai pas fait face depuis un moment maintenant avec toutes les inquiétudes et le stress.

« Je ne peux tout simplement pas l’éteindre. Nous n’irons pas bien maintenant que la santé et la sécurité sont en jeu. Dermot était mon dernier gros client, je ne trouverai plus jamais un autre contrat comme celui-là maintenant.

« Je ne vois tout simplement pas l’entreprise s’en sortir », a-t-elle déclaré à Cain.

« Je vends la ferme, game over, » dit-elle.

Mais alors que Moira s’effondrait sur la perte de sa ferme, Caleb regardait d’un air suffisant, ravi de mettre la main sur sa terre.

Les fans sont sous le choc de la décision de Moira et dégoûtés par les intrigues de Caleb.

L’un d’eux a écrit: « Caleb recoud Moira, t *** er. »

Un deuxième a déclaré: « Caleb donne une leçon à Moira, ne plaisante pas avec une Tate! »

Un autre a ajouté: « Pauvre Moira. »