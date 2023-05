Les fans d’Emmerdale choqués alors que Caleb Miligan jure de détruire son fils Nicky après avoir découvert son secret

Les fans d’EMMERDALE sont choqués après que Caleb Miligan se soit retourné contre son propre fils Nicky après avoir découvert son secret.

La nounou – qui est jouée par l’acteur Lewis Cope dans le feuilleton ITV – est secrètement gay mais jusqu’à ce soir, son père Caleb ne le savait pas.

Nicky a supplié son père de lui permettre de se retirer du plan

Caleb n'avait aucune intention de laisser son fils sortir de ses arrangements

Caleb a repéré Nicky en train d’embrasser Ali dans la voiture et était furieux.

Mais malgré sa fureur, il n’était pas en colère que Nicky soit gay, il était dévasté, il sentait qu’il ne pouvait pas lui dire qu’il était gay.

Cela dit, il a toujours exigé que Nicky poursuive sa relation avec Gabby – pour mettre la main sur ses millions ainsi que sur ceux de Kim.

Plus tard, Nicky a supplié son père : « J’ai pensé, une fois que je t’ai mis dans l’ordinateur de Kim, tu n’as plus besoin de moi.

« Je me fiche de l’argent et maintenant tu sais la vérité sur moi, je ne vois pas pourquoi je dois épouser Gabby.

«Une fois que vous aurez éliminé Kim, vous n’aurez plus besoin du HOP et de tout. Je ne peux pas être avec elle, ça me fatigue.

« Je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer à faire semblant. Elle va comprendre que je ne l’aime pas vraiment.

Mais Caleb n’avait aucune intention de laisser son fils sortir de son plan maintenant, pas quand ils sont si près de prendre les millions de Kim.

« Tu trembles, hein ? Ça a été une journée difficile », lui a-t-il dit.

« Écoute, je suis content que tu sois venu vers moi, je respecte ça mais tu ne peux pas changer le plan.

« Savez-vous à quel point je suis endetté ? J’ai tout hypothéqué. Ta mère va être chassée de la maison si nous n’y parvenons pas. Elle sera dans la rue, nous serons probablement en prison mais ça n’arrivera pas.

« Vous pouvez le faire et vous le ferez. Vous n’allez pas tout gâcher pour un garçon.

« Tu es mon fils qui fait ce que je lui dis sans poser de questions. Je te jure que si tu gâches ça, famille ou pas, je te détruirai. Tu sais que je peux.

Les fans sont horrifiés qu’il se retourne contre Nicky.

L’un d’eux a écrit: « Caleb est vraiment dur avec Nicky. »

Un deuxième a déclaré: «Comment Nicky n’a-t-il pas encore dit à Caleb de se faire foutre (de manière pré-versante)? Caleb a tout foutu, mais il est constamment sur le dos de Nicky.

Un autre a ajouté: « K-Lub montre ses vraies couleurs maintenant. »

Nicky a embrassé Ali dans la voiture et a laissé Caleb furieux

Caleb pense que lui et son fils sont sur le point de prendre les millions de Kim

Caleb a toujours exigé que Nicky continue sa relation avec Gabby