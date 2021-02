Les fans d’EMMERDALE ont dénoncé une énorme erreur alors que Debbie Dingle sortait du village en trombe – sans son fils Jack.

La mécanicienne – qui est interprétée par l’actrice Charley Webb dans le feuilleton ITV – a insisté sur le fait qu’elle devait quitter le village parce qu’elle ne pouvait pas supporter d’être avec sa mère Charity.

Charity avait essayé de coucher avec l’ex Al Chapman de Debbie et avait dénoncé l’arnaque de sa fille pour le détruire.

Furieuse de la trahison, Debbie a coupé la charité de sa vie pour de bon – et a dit qu’elle avait besoin d’une pause du village alors qu’elle n’était de retour que pour un mois.

Parlant à son père Cain, Debbie a fait rage: «J’en ai juste assez d’elle – c’est la goutte d’eau que je vous dis.

Sarah a insisté sur le fait que Debbie devrait partir temporairement pour aller chercher un directeur pour son garage en Écosse.

Cain a même accepté de l’accompagner pour faire une pause, même si aucun d’entre eux n’a mentionné le fils de Debbie, Jack.

En fait, même lorsque Cain et Debbie sont montés dans la voiture pour se rendre en Écosse, seuls les fils de Sarah et de Charity, Noah, ont été mentionnés.

C’était comme si Jack n’avait jamais existé – et les fans l’ont remarqué.

Emmerdale’s Charity Dingle est partie sans rien après qu’Al Chapman l’ait trompée pour qu’elle trahisse sa fille Debbie

L’un d’eux a écrit: «Euh, où est le fils de Debbies, Jack? #emmerdale«

Un second a dit: «Où est le fils de Debbie? Ont-ils oublié Jack? #Emmerdale »

Un autre a ajouté: «Je viens de penser, où diable est Jack ??? !!!! (Le fils de Debbie) »