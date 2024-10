Les fans d’Eminem le regardent pleurer « pour la première fois » après avoir appris qu’il allait devenir grand-père dans une nouvelle vidéo émouvante

Les fans d’Eminem sont ravis pour le rappeur vétéran après qu’on lui ait annoncé qu’il allait devenir grand-père dans un nouveau clip émouvant.

Les téléspectateurs ont déclaré que c’était la « première fois » qu’ils voyaient l’homme de 51 ans « pleurer » alors que sa fille Hailie Jade Scott annonçait la bonne nouvelle.

Dans le clip de « Temporary », Eminem est assis dehors sur la terrasse tandis que le jeune homme de 28 ans remet un maillot bleu sur lequel est écrit « Grandpa 1 ».

Alors que tout est filmé, le père de trois enfants a l’air visiblement abasourdi alors que le couple partage un moment intime.

Le couple a partagé un merveilleux moment père/fille (YouTube/EminemMusic)

Hailie Jade, qui a épousé son partenaire de longue date Evan McClintock plus tôt cette année, lui montre également un ultra scan du bébé.

Alors que l’artiste de Détroit, lauréat d’un Grammy, regarde la photo, les fans pensent avoir été témoins d’une première alors que ses yeux s’écarquillent.

Plus tôt dans le clip, il semble également pleurer le jour du mariage de sa fille.

Eminem, choqué, tient alors l’image devant la caméra et ressemble au père/futur grand-père le plus fier du monde.

En commentant la vidéo, une personne a déclaré : « Eminem pleurer est la dernière chose que je m’attendais à voir… Le lien entre père et fille est vraiment incroyable… J’ai adoré cette chanson. »

Les fans étaient ravis pour le rappeur (EminemMusic/YouTube)

« C’est la première fois que je vois Eminem se mettre à pleurer. Vous pouvez le voir sous ses lunettes », a écrit un deuxième.

« Le rappeur le plus dur du monde pleure. Je pleure en ce moment », a déclaré un troisième.

« Ce n’était pas Slim Shady, Eminem ou Marshall, c’était de père en fille. J’ai hâte que la chanson suivante pour son petit-enfant arrive bientôt ! ​​Félicitations », a écrit un quatrième.

Au début du clip, Eminem diffuse de vieilles vidéos de papa et de sa fille quand ils étaient plus jeunes.

« Beaucoup de gens me demandent : ai-je peur de la mort ? La vérité est que je pense que ce qui me fait le plus peur, c’est de ne pas pouvoir te dire tout ce que je veux te dire quand je ne suis plus là », commence-t-il. .

« Donc cette chanson est pour Hailie, pour quand ce jour viendra. »

Eminem demande alors : « Où est Hailie ? Où est-elle ? »

« Ce n’est pas Hailie », dit-elle, avant que son père ne demande : « Qui est-ce ? »

« C’est un monstre », répond alors la jeune fille.

Pendant ce temps, Eminem rappe à l’idée qu’il ne soit plus là un jour, en disant : « Ouais, alors Hailie Jade, je t’ai écrit cette chanson pour t’aider à faire face à la vie maintenant que je suis parti.

« Comment dois-je commencer ? Je veux juste dire, prends soin d’Alaina, Stevie et oncle Nate, et, chérie, sois forte, je sais que j’étais ton roc.

« Et je le suis toujours, dire au revoir n’est jamais facile. Mais pourquoi tu pleures ? Arrête juste Hailie, bébé, sèche-toi les yeux, ce n’est pas pour toujours. »