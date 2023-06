Les fans demandent à l’Argentine dirigée par Lionel Messi de jouer amicalement contre l’Inde

Le 10 juin, Pékin, la capitale de la Chine, a été témoin d’une mer de bleu alors qu’un grand nombre de passionnés de football se sont présentés pour voir des aperçus de Lionel Messi et des autres membres de l’équipe nationale argentine. Messi et Co sont maintenant sur une tournée en Asie, au cours de laquelle ils jouent des matchs amicaux contre certains pays asiatiques. L’Argentine affrontera l’Australie à Pékin le 15 juin avant de s’envoler pour Jakarta pour affronter l’Indonésie. Comme le rapporte le journaliste Gaston Edul, les footballeurs argentins n’ont pas pu sortir de l’hôtel de leur équipe alors que la foule à Pékin était prête à briser toutes les barrières pour jeter un coup d’œil à leurs joueurs préférés.

Peu de temps après que les images de la grande réception de Lionel Messi en Chine ont fait surface sur Internet, la base de fans argentins de l’Inde a exhorté le septuple vainqueur du Ballon d’Or à se rendre en Inde. Un fan a demandé à l’équipe argentine de venir en Inde pour voir l’énorme quantité de fans. « Les gens sont prêts à mourir juste pour voir Messi », a commenté l’utilisateur.

Les footballeurs argentins ne peuvent être témoins d’un véritable soutien qu’en Inde, selon un autre fan.

L’engouement pour Lionel Messi et l’équipe nationale argentine chez les Indiens est au niveau supérieur. Tous les coins et recoins du pays ont été témoins de célébrations emphatiques après que Messi ait remporté le trophée tant attendu de la Coupe du Monde de la FIFA en décembre de l’année dernière. Messi a déjà visité l’Inde une fois en 2011 lorsque l’Argentine a disputé un match amical contre le Venezuela au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan à Kolkata. Le prochain match amical contre l’Australie sera la troisième mission de l’Argentine après le triomphe de la Coupe du monde. Plus tôt, La Albiceleste a disputé deux matches amicaux contre le Panama et Curaçao avec Lionel Messi frappant le filet à deux reprises. L’ancien attaquant de Barcelone a marqué un brillant coup franc contre le Panama tout en réussissant un triplé dans le match de Curaçao.

Lionel Messi a récemment décidé de dire adieu à sa carrière chargée de trophées dans le football interclubs européen. Il rejoindra l’Inter Miami, copropriété de David Beckham, un club de la MLS, après l’expiration de son contrat existant avec le Paris Saint Germain le 30 juin. Le joueur de 35 ans était fortement lié à un déménagement dans son club d’enfance, Barcelone. Mais la situation financière actuelle du club espagnol n’a pas permis à l’accord de se concrétiser.