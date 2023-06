Les fans d’Elton John sont déconcertés alors que Dua Lipa ne se présente pas pour interpréter son morceau avec lui à Glastonbury

Les fans d’ELTON John ont été dégoûtés ce soir alors que Dua Lipa ne s’est pas présentée lors de son set à Glastonbury.

Le chanteur de Rocket Man, 76 ans, est monté sur scène pour une performance historique pour clôturer le festival 2023 ce soir et a rejoint une série de visages célèbres.

Elton John n'a pas été rejoint par Dua Lipa sur scène

Dua apparaît sur Cold Heart avec Elton

La foule était déconcertée par son absence

Mais Dua n’était pas l’une d’entre elles quand Elton a commencé à chanter Cold Heart.

Ceux qui regardaient à la maison se sont précipités pour commenter son absence, avec une écriture: « Qu’est-ce que Dua Lipa pourrait bien faire pour qu’elle ait dû laisser passer une place d’invité pour chanter cette chanson avec lui #EltonJohn. »

Un second a déclaré: « Pourquoi diable Dua Lipa a-t-elle refusé ce concert ??? Grosse erreur. ÉNORME!! #EltonJohn #Glastonbury.

Alors qu’un troisième a fait remarquer: « Jaysus… Dua Lipa a-t-elle refusé #EltonJohn ou ne lui a-t-il pas demandé? »

« Dua lipa ne se présente pas, c’est très décevant ! #Glastonbury », a ajouté un quatrième.

La superstar est arrivée sur scène dans un costume doré et s’est assise au piano pendant que les feux d’artifice se sont déclenchés, avant de se lancer dans une interprétation de Pinball Wizard.

Après avoir interprété The Bitch Is Back, Sir Elton a déclaré à la foule : « Je n’aurais jamais pensé jouer à Glastonbury et me voilà.

« C’est une soirée très spéciale et émouvante pour moi parce que c’est peut-être mon dernier spectacle en Angleterre, donc je ferais mieux de bien jouer et je ferais mieux de vous divertir, vous êtes là depuis si longtemps et j’apprécie vraiment toutes les tenues et tout. »

Il se lance alors dans des interprétations de Benny And The Jets, Daniel, Goodbye Yellow Brick Road et I Guess That’s Why They Call It The Blues.

Il a été rejoint par Jacob Lusk de Gabriels et le London Community Gospel Choir pour Are You Ready For Love?

Après une interprétation de Quelqu’un m’a sauvé la vie ce soir, il a déclaré à la foule : « Quand j’ai choisi mes invités pour cette émission, je voulais avoir de nouveaux artistes, sauf pour une personne, et ce garçon que j’ai entendu l’année dernière à la radio… J’ai lui a demandé de venir à Glastonbury pour faire sa chanson et c’est un jeune talent incroyable.

Il a ensuite été rejoint par Stephen Sanchez pour une interprétation de la chanson de Sanchez Until I Found You.

Elton clôture le festival ce week-end