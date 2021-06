Les fans d’ELLIE Kemper sont en colère contre le fait que l’actrice a « omis » la richesse de sa famille et sa participation au « raciste » Veiled Prophet Ball de ses mémoires de 2018, My Squirrel Days.

L’actrice a été critiquée la semaine dernière après une photo d’elle alors que la reine du bal du prophète voilé refait surface.

Ellie Kemper a écrit un mémoire en 2018[/caption]

À la suite du récent scandale entourant l’actrice, les fans se sont exprimés après avoir lu les mémoires d’Ellie et avoir remarqué qu’elle n’avait jamais mentionné le bal, bien qu’il s’agisse apparemment d’un événement important.

Elle a également évité de parler de l’importance de ses grands-parents dans l’histoire de Saint-Louis.

Le résumé du livre, selon Simon et Schuster, se lit comme suit : « Rencontrez Ellie, la rousse la mieux intentionnée d’à côté. . . . . . .

« Vous rirez à ses côtés alors qu’elle raconte des histoires sur son enfance à Saint-Louis, qu’elle soit en train de diriger ou de jouer dans son spectacle de vacances en famille, de laver la voiture de son père avec un tampon Brillo, de ne pas devenir amie avec un écureuil dodu en elle. jardin, manger ses sentiments en regardant des films PG-13, ou devenir un « monstre du sport » qui finit par réchauffer le banc de son équipe de hockey sur gazon de Division 1 à l’université.

Un fan a demandé pourquoi elle avait décidé de ne pas mentionner son implication dans le bal[/caption]

Un deuxième fan a demandé pourquoi elle n’avait pas écrit sur l’influence de ses grands-parents[/caption]

Alors que le scandale continuait de s’intensifier, un fan a tweeté : « Vous voulez dire qu’Ellie Kemper * a écrit un livre sur ses expériences de croissance à St. Louis* et n’a pas pensé à mentionner cette petite friandise ? »

Un deuxième a fait écho à leurs sentiments et a écrit : « Le Ellie Kemper des trucs… ouf. Mon avis : j’ai lu My Squirrel Days et je l’ai trouvé assez drôle.

« Cependant, je ne me souviens pas qu’elle ait parlé de la façon dont elle vient de la 4ème génération d’argent où sa famille a des musées et des arènes qui portent leur nom. Soit elle l’ignore (j’en doute) soit…

«Ellie Kemper a volontairement choisi d’omettre cette information. Elle parle beaucoup de travail acharné, mais il y a une différence lorsque vous venez d’une famille de la classe moyenne ou lorsque votre père est Harvard et Stanford et un PDG de banque. Cela offre un avantage pour entrer à Princeton…

« et aussi avoir la liberté de poursuivre le théâtre musical puis une carrière hollywoodienne. Et bien sûr, la suprématie blanche et la participation à leurs institutions en font partie. »

Rex

Une photo d’Ellie a refait surface au cours du week-end où elle a été nommée reine du bal du prophète voilé[/caption]

Wikipédia

Le ballon a été comparé au KKK[/caption]

Lundi, le nom d’Ellie a commencé à être tendance sur Twitter après qu’une photo d’elle en 1999 ait refait surface en ligne, où elle portait une robe de soirée et avait été nommée reine du controversé St Louis ‘ Veiled Prophet Ball, où les membres portaient des cagoules de style KKK.

Les fans ont rapidement afflué sur les réseaux sociaux de la star d’Unbreakable Kimmy Schmidt et ont exigé Ellie aborder le récent scandale, avec un fan écrivant: « Omg, vous n’êtes pas Miss KKK, Queen of ’99. »

Un deuxième a commenté : «Vous devez faire une déclaration maintenant. Vous devez contacter votre publiciste. Si vous accordez de l’importance à votre carrière, il est temps de vous attaquer à ce problème-là. . Ça devient moche.

Un troisième a partagé : « Alors parlons de cette princesse KKK, sœurette ? »

Instagram/Ellie Kemper

Ellie n’avait que 19 ans lorsqu’elle a été couronnée reine[/caption]

Bien que l’actrice reste silencieuse, l’organisation Veiled Prophet s’est avancée pour défendre son événement.

Le groupe a déclaré en exclusivité au Sun mardi : « Nous rejetons absolument le racisme et ne nous sommes jamais associés ou associés à une organisation qui entretient ces croyances. »

L’organisation s’est consacrée au «progrès civique, aux contributions économiques et aux causes caritatives à Saint-Louis».

Dans son engagement à soutenir St. Louis au cours des 143 dernières années, la Veiled Prophet Organization a organisé chaque année « des dizaines de projets de service communautaire » et fait don de « des dizaines de milliers de dollars et d’heures de service pour soutenir une variété de partenaires caritatifs », notamment Beyond Housing, Mission, St. Louis, Missouri Veterans Endeavour, North Side Community School, Promise Community Homes, Brightside St. Louis et Forest Park Forever.

La déclaration de l’organisation VP a poursuivi: «Faire de nombreuses infrastructures et cadeaux culturels importants à la ville, y compris l’éclairage du pont Eads, le Mississippi River Overlook et la Riverfront Promenade d’un kilomètre de long, et un partenariat pour fournir le grand escalier sous l’arche comme partie du système des parcs nationaux et au système d’irrigation dans le cadre de Forest Park Forever. » .

L’America’s Birthday Parade et Fair St. Louis ont reflété « la diversité de la communauté de St. Louis » et ont inclus « une grande variété de partenaires », tels que PrideFest et Annie Malone Parade.

Un employé s’est également manifesté pour défendre l’actrice – et l’événement.

Instagram / Ellie Kemper

Les grands-parents d’Ellie étaient des gens puissants à St. Louis[/caption]

Un employé de ce qui était autrefois connu sous le nom de Veiled Prophet Ball a déclaré exclusivement au Sun : « C’est une organisation de 130, presque 140 ans. Et je ne crois pas qu’une organisation vieille de 50 à 100 ans ressemble à ce qu’elle était à l’origine.

« Nous, l’organisation, à la fin des années 50, au début des années 60, avons fait un effort concerté en partant du principe que vous ne pouvez pas servir la communauté à moins que toute cette communauté ne soit représentée dans l’organisation. Et donc je pense que l’organisation reflète la communauté et la composition de la communauté », explique la source.

La source a noté que la participation d’Ellie à l’événement en 1999 avait eu lieu des décennies après que les efforts de l’organisation aient reflété la composition précise de la communauté de St. Louis, et a ajouté qu’elle avait participé bien au-delà de tout moment potentiellement problématique de son histoire.

La source a continué d’expliquer la nature caritative actuelle de l’organisation, qui s’appelle maintenant Fair St. Louis : « Une grande partie des énergies de cette organisation est concentrée sur le service communautaire et a donné d’énormes projets ou cadeaux à la ville et à diverses agences. , qui, j’en suis sûr, serait plus qu’heureux de se lever et de valider cela. .

Getty

Un employé a défendu l’implication d’Ellie dans le ballon[/caption]

L’employé de Fair St. Louis a poursuivi : « Il s’agit d’une organisation dont les membres sont des familles de St. Louis, qui sont en affaires à St. Louis depuis de nombreuses années.

« Depuis sa fondation, l’organisation a été créée pour faire quelque chose de positif et aider à faire de Saint-Louis un meilleur endroit où vivre.

En ce qui concerne le passé historique du bal du prophète voilé, la source a affirmé : « La théorie selon laquelle l’organisation était imprégnée de racisme est une théorie qui découle d’un livre qui dépassait la thèse de doctorat de quelqu’un. C’est une hypothèse que quelqu’un présente, mais sur la base de l’histoire que je connais, je ne suis pas d’accord avec elle.

Le bal des débutantes a été fondé à l’origine par des élitistes blancs et excluait plusieurs groupes raciaux, notamment les communautés noires, et il a été comparé au KKK par ses costumes.

Chaque 4 juillet, le centre-ville de Saint-Louis s’anime avec de la musique, des montgolfières, des feux d’artifice et de la nourriture pour la « Foire de Saint-Louis », anciennement connue sous le nom de Veiled Prophet Ball jusqu’au début des années 1990, The Atlantic rapports.

La foire a longtemps été associée à sa nature secrète et à son « élitisme », comme l’a expliqué l’historien Thomas Spencer : « Le défilé et toute sa pompe étaient destinés à renforcer les valeurs de l’élite sur la classe ouvrière de la ville », mais il y a aucune preuve d’un lien direct avec le KKK.





Une édition de 1878 du Missouri Republican montre une photo du prophète voilé avec une ressemblance frappante avec un homme du Klan.

Au début des années soixante-dix, la foire a été écrasée par des manifestants, le Comité d’action pour améliorer les opportunités pour les nègres, faisant campagne pour abolir le bal qui « affichait sa richesse devant les habitants les plus pauvres de la ville ».

Et comme c’était le cas pour la plupart des régions du Grand Sud à l’époque, la ségrégation raciale était endémique et le Prophète voilé n’a autorisé les membres noirs à se joindre qu’en 1979, exaspérant davantage les manifestants à l’époque.

Getty

Ellie est mariée à Michael Koman depuis près de dix ans maintenant[/caption]