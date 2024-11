Les fans d’Elizabeth Hurley demandent « grâce » alors qu’elle pose dans une robe blanche « trop petite »

Elizabeth Hurley a demandé « grâce » à ses fans après la dernière vidéo qu’elle a publiée sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine.

Le mannequin de 59 ans a donné un aperçu des coulisses de son processus de préparation alors qu’elle se préparait à assister aux Harper’s Bazaar Women of the Year Awards, au cours desquels Hurley a reçu cette année le prix de l’engagement envers une cause. L’événement a eu lieu au Cines Callao de Madrid, en Espagne, le 28 octobre.

Séquence vidéo partagée par Hurley sur Instagram le mercredi 30 octobre, a commencé avec une vue de l’actrice anglaise ouvrant une porte tout en portant une petite robe blanche qui, selon certains fans dans la section commentaires de la publication, semblait un peu « trop petite ».

« Bonsoir de Madrid », a déclaré Hurley en invitant les fans à la regarder se faire coiffer et se maquiller avant l’événement. Elle a gardé sa robe légèrement entrouverte sur le devant pendant qu’elle parlait pour la vidéo, un détail qui a ravi de nombreux fans qui ont donné leur avis sur les images.

Le Austin Powers : l’homme mystérieux international L’actrice a ensuite troqué sa robe contre une robe étincelante rose et noire, qu’elle a montrée en posant pour les photographes sur le tapis rouge. Elle a assisté à l’événement avec son fils de 22 ans, Damienqui portait un costume entièrement rouge qui révélait une grande partie de sa poitrine nue alors qu’il posait pour des photos aux côtés de sa mère.

Bien que certains fans aient félicité l’actrice pour sa robe « très chic », la plupart de ceux qui ont ajouté des notes dans la section commentaires du message se sont concentrés sur l’apparence d’Hurley dans sa petite robe blanche.

« Superbe 🔥 », a écrit un fan tandis qu’un autre a déclaré que Hurley dégageait « des vibrations de lapin Jessica 🔥🔥🔥 ».

« Lawd, aie pitié 👀🙆‍♂️ », a écrit un utilisateur d’Instagram tandis qu’un autre a fait écho, « aie pitié » et a ajouté que Hurley est « toujours chaud 🔥 ».

« Tu ressembles à un jeune de 20 ans 🔥🔥 », a écrit une personne.

«Je ne pense pas que tu vieilliras un jour. 🌹 », a convenu un autre fan.

Hurley est « 🔥Une légende, l’une des rares qui semble vraiment intemporelle ! » » s’est exclamé un utilisateur d’Instagram.

