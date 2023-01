Les fans délirants du Michigan ont concocté le remplacement sauvage de Jim Harbaugh

Les fans du Michigan doivent faire face à la possibilité de perdre Jim Harbaugh, mais certains supporters délirants ont un choix fou pour le remplacer.

Malgré le fait que l’entraîneur-chef du Michigan, Jim Harbaugh, est tombé à seulement 1-6 dans les matchs de bol après avoir perdu sa sixième consécutive avec la défaite du Fiesta Bowl contre TCU, les fans de Wolverines doivent apprécier à quel point le programme s’est construit. Pendant deux années consécutives, l’équipe a non seulement dépassé son rival Ohio State, mais a remporté le championnat Big Ten et fait les éliminatoires de football universitaire.

Alors que les rumeurs circulent maintenant avec ferveur selon lesquelles Harbaugh pourrait partir pour un retour dans la NFL, que ce soit les Broncos, les Colts, les Panthers ou ailleurs reste indéterminé, les fans essaient de comprendre ce qui pourrait être ensuite si cela se produit.

Apparemment, certains fans y ont un peu trop pensé.

Une poignée d’affiches de babillards discutant du sujet ont donné l’idée que le Michigan n’embauche pas seulement un ancien entraîneur-chef de l’État de l’Ohio pour remplacer Harbaugh, mais le fait avec l’un des anciens Buckeyes les plus détestés de l’histoire : Urban Meyer.

Les fans du Michigan remplacent sauvagement Jim Harbaugh: Urban Meyer

L’Ohio pourrait éclater en une émeute à l’échelle de l’État si cela se produisait.

Il ne fait aucun doute que Meyer sait comment gagner des matchs de football. En ce qui concerne la morale et ses méthodes, cependant, c’est une autre histoire. Il ne correspond certainement pas au prototype tant vanté d’un homme du Michigan, et c’est avant même que vous considériez son ancienne résidence à Columbus.

Même plus que cela, cependant, Meyer ne semble pas du tout intéressé à quitter son concert de FOX Sports en ce moment pour entraîner un autre programme, surtout après à quel point son passage dans la NFL avec les Jaguars a été désastreux. Cela le rend donc encore moins probable.

Divulgation complète, ce n’est qu’un fourrage de babillard extrêmement incohérent. Mais c’est presque si sauvage que vous vous demandez à quel point un fan du Michigan a dû être désespéré pour imaginer une telle chose.

