Les fans défendent Miranda Lambert après que les utilisateurs de TikTok se soient moqués de son poids

Les fans de la chanteuse country Miranda Lambert prennent sa défense après que son poids a été critiqué dans une récente vidéo virale TikTok.

Une vidéo de Lambert interprétant “Drunk (And I Don’t Wanna Go Home)” sur une scène lors d’un récent concert est devenue virale sur la plateforme de partage de vidéos TikTok plus tôt cette semaine. Le chanteur, 38 ans, a diverti la foule dans un t-shirt, un short en jean et des bottes de cow-boy.

Cependant, certains utilisateurs ont critiqué et fait des blagues sur le corps de Lambert, affirmant qu’elle semblait en surpoids et en mauvaise santé. Un utilisateur a qualifié la chanteuse de “Miranda HAMbert”, comme l’a rapporté pour la première fois Page 6. Pendant ce temps, d’autres se sont moqués de Lambert en affirmant que son ex-mari Blake Shelton “avait esquivé une balle” après leur divorce en 2015.

“Blake a fait mieux”, a écrit un utilisateur avec un emoji riant, tandis qu’un autre a déclaré: “Attendez, a-t-elle mangé Blake?” D’autres commentaires de la vidéo ont également déclaré que Lambert devrait “aller au gymnase” ou “mélanger une salade” à son régime alimentaire.

Les fans de Lambert n’ont pas facilement pris ces commentaires grossiers et ont rapidement pris sa défense contre nombre de ses ennemis, dont beaucoup étaient des hommes.

“Seuls les GARÇONS commentant son poids qui ne sont même pas dans son rire”, a répondu un utilisateur avec 6 000 likes. « Je veux dire… tu as vu son homme ?! Elle est belle.

“J’aime le fait que seuls les hommes commentent son poids. Elle a l’air incroyable”, a noté un autre fan, tandis qu’un fan masculin a déclaré: “C’est une belle femme juste là.”

D’autres ont exprimé leur déception face à la moquerie du poids de Lambert avec une personne écrivant: “Ces commentaires me donnent plus jamais envie de quitter ma maison. Nous avons la même taille et je pense qu’elle est si belle.”

En 2019, Lamber a épousé l’ancien officier du NYPD Brendan McLoughlin lors d’une cérémonie de mariage secrète. Le couple s’est marié seulement deux mois après s’être rencontré et publie régulièrement des vidéos et des photos affectueuses sur les réseaux sociaux.

“Je me fous de l’opinion que les gens ont de moi, de mon mariage, de ma musique ou de quoi que ce soit d’autre”, a déclaré Lambert Magazine des gens Juin dernier. “Je me soucie juste d’être moi.”