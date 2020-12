Les fans de Jennifer Aniston se sont précipités à la défense de l’actrice après qu’elle ait été appelée pour avoir partagé une décoration de Noël sur le thème du coronavirus que certains estimaient être à la légère de la pandémie.

Dans une histoire Instagram expirée depuis, Aniston a partagé une photo d’un ornement de Noël circulaire en bois sur lequel était inscrit « Notre première pandémie 2020 ». USA TODAY a contacté un représentant d’Aniston pour obtenir ses commentaires.

Certains sur les réseaux sociaux se sont opposés à la publication, la qualifiant de sourde pour avoir partagé la photo alors que des gens du monde entier souffraient. Dimanche, les États-Unis ont recensé plus de 19 millions de cas et 332 700 décès, selon les données de Johns Hopkins.

« Ce n’est pas parce que vous aimez une célébrité que vous ne devez pas les tenir responsables, » tweeté @sassy_mel. « Je suis désolé mais c’est tellement insensible à mettre un ornement disant » pandémie 2020 « . Des vies innocentes ont été perdues à cause de cette pandémie. … Faites mieux Jennifer Aniston. »

«Bravo à notre première pandémie de 2020, où des millions de personnes sont mortes! célébrons cela sur une décoration de Noël! « Utilisateur de Twitter @sugemidnight a écrit.

D’autres ont souligné le fait qu’Aniston était l’une des plus grandes stars cette année pour promouvoir la sécurité des coronavirus, exhorter le port de masque, faire un don aux fonds de secours COVID-19 et crier aux restaurants locaux pour les aider à rester en affaires.

« Jen Aniston était l’une des rares célébrités à avoir utilisé sa plate-forme pour demander aux gens de soutenir les petites entreprises partout aux États-Unis pendant la veille de Noël (pendant que d’autres étaient occupés à publier leurs dîners de luxe) et elle a vraiment eu la haine pour UN ornement? quoi ?? » a écrit @gaypresaniston.

« Tout le monde fait face différemment », @ ImNotFreddy87 ajoutée. « Ça ne veut pas dire qu’elle n’a pas le poids de cette année. Ça veut juste dire qu’elle fait face à l’humour. Ce n’était même pas un dicton offensant? »

Les cartes de Noël et les décorations sur le thème de COVID-19 ont offert une interprétation légère des luttes que beaucoup ont affrontées cette année. Les incendies de poubelles, les rouleaux de papier hygiénique et les blagues sur la vie en loungewear étaient les choix préférés. Brittany Sutton, copropriétaire du magasin d’enseignes personnalisées Rustic Raleigh, a déclaré à USA TODAY dans un e-mail qu’elle et son mari étaient «ravis que Jennifer Aniston ait décidé de décorer avec l’un de nos ornements de bonne humeur».

« Celles-ci ont été conçues pour répandre la joie des Fêtes (avec une touche rustique) pendant ces périodes difficiles », a ajouté Sutton. « Nous souhaitons à tous une bonne santé et du bonheur pour l’année à venir. »

