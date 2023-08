Les fans « découvrent » qui est le partenaire professionnel d’Angela Rippon après avoir repéré un « indice » dans l’émission

Les fans de STRICTLY ont « déterminé » qui est le partenaire professionnel d’Angelia Rippon dans l’émission, après avoir repéré un « indice ».

Le présentateur très apprécié, 78 ans, a été annoncé pour le concours des célébrités cette année et sera le candidat le plus âgé à avoir participé jusqu’à présent.

Les fans ont « déterminé » qui est le partenaire professionnel d'Angelia Rippon dans l'émission, après avoir repéré un « indice »

Les fans pensent qu'Angela sera associée à Neil Jones de Strictly

Et les fans de Strictly pensent qu’ils savent exactement avec qui elle est partenaire – nul autre que Neil Jones.

Une personne s’est rendue sur les réseaux sociaux pour spéculer: « Eh bien, c’est le partenaire de Neil – ou de giovanni s’il se rétablit. »

Un autre a déclaré: « Si Anton avait toujours été un pro, il est certain à 100% qu’Angela aurait été sa partenaire. Peut-être plutôt Neil ? »

Quelqu’un d’autre a dit: « Angela sera définitivement associée à Neil », et un quatrième a fait écho: « Je pense qu’Angela et Neil seront associés ensemble. »

Neil, qui attend son premier enfant, une petite fille, avec sa fiancée star de Love Island, Chyna Mills, n’a jamais été associé qu’à deux célébrités malgré son adhésion à l’émission il y a sept ans.

Le beau gosse est arrivé cinquième avec le footballeur Alex Scott en 2019, mais faisait partie du premier couple à être éliminé lorsqu’il a été jumelé à la légende d’EastEnders Nina Wadia deux ans plus tard.

Et les fans de la série pensent que sa prochaine partenaire pourrait bien être Angela.

Après avoir été annoncée pour l’émission à succès, Angela a déclaré: « Étant fan de Strictly depuis le premier jour et en tant qu’ancienne présentatrice de Come Dancing, ce sera toute une aventure pour moi.

« C’est effrayant, étant donné que je vais bientôt avoir 79 ans. Mais j’ai vraiment hâte de relever le défi et peut-être de pouvoir apprendre à danser le tango argentin ! »

Nous avons révélé en exclusivité le mois dernier qu’Angela était en pourparlers avancés avec les patrons de l’émission pour participer à la série 2023.

Angela a beaucoup de forme de danse après avoir accueilli l’incarnation précédente de l’émission de la BBC entre 1988 et 1991, puis est revenue en 1998 avant sa fin.

Et en 1976, elle a stupéfié 27 millions de téléspectateurs de l’émission spéciale de Noël de Morecambe et Wise lorsqu’elle est sortie du bureau de son lecteur de nouvelles pour exécuter une routine de danse entraînante.

Cela est arrivé à une époque où les journalistes sérieux ne s’aventuraient jamais dans le divertissement léger.

Mais ce ne sera pas sa première participation à la dernière série de l’émission.

Elle a fait une apparition l’année dernière dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire de la BBC.

Et elle a participé à une émission spéciale Children in Need en 2011 – la même année, elle a participé à Dancing on Ice.

Une source a déclaré: « C’est un tel coup d’État pour obtenir Angela.

« L’équipe Strictly a adoré qu’elle fasse une apparition dans la série l’année dernière et cela a lancé le bal. »

