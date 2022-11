Les fans “découvrent” qui est la sixième personne à partir après s’être plaint des scores “injustes” des juges

Les fans de STRICTEMENT Come Dancing pensent avoir déterminé qui a quitté la compétition cette semaine.

La prochaine célébrité à être éliminée sera révélée dans l’émission des résultats de ce soir – mais les téléspectateurs sont convaincus que c’est “évident” après la notation “injuste” des juges.

Pennsylvanie

Et selon eux, ça ne s’annonce pas bien pour Ellie Taylor[/caption]

Mais, malgré les faibles scores des juges, ils pensent que Tony Adams et Katya Jones sont en sécurité et Ellie Taylor sera la prochaine personne à être expulsée.

Une personne a tweeté: «Cela pourrait être tout pour Ellie. Faire une rumba et obtenir un mauvais score pourrait signifier qu’elle est deffo dans les deux derniers et qu’elle partira peut-être idk.

Un autre a déclaré: “Je suis sincèrement désolé pour ellie t ce soir, c’était dur. un trois et un cinq? wtf? s’il vous plaît, votez pour elle, elle ne mérite pas de partir.

Bien que les juges aient convenu que la rumba n’était pas la meilleure danse d’Ellie, ils ne pouvaient rien reprocher à son jeu de jambes.

En savoir plus sur Strictly Come Dancing STRICTEMENT LIGNE La fureur des fans alors que Craig laisse Ellie au bord des larmes après un score brutal aller à l’ouest Les fans font rage alors qu’ils accusent les juges de favoriser le couple malgré les erreurs

Anton Du Beke a déclaré : « Il y a beaucoup à aimer dans votre danse, de belles lignes, une élégance et une sophistication dans la danse en général.

“Votre jeu de jambes est impeccable, pas une avance au talon à voir.”

Shirley Ballas était d’accord, en disant: “Belle finition sur vos lignes, le jeu de jambes était plutôt agréable, je n’ai pas vu de talons.”

Une personne que les fans pensent être définitivement en sécurité est Tony Adams. Malgré les mauvais commentaires réguliers des juges, la semaine dernière, il a été révélé qu’un forum Arsenal avec 100 000 utilisateurs était responsable de l’avancement de Tony – et ils ne s’arrêtent pas encore.





Le groupe prévoit d’amener Tony et Katya jusqu’à la finale.

Et avec les gagnants de l’année dernière, Rose Ayling-Ellis et Giovanni Pernice, qui ont obtenu 55 000 votes du public, on pense que les patrons craignent de plus en plus de pouvoir même gagner le spectacle.

L’organisateur du groupe a déclaré au Mail On Sunday: “Tony est notre capitaine et notre idole, et il a besoin de nous maintenant, nous demandons donc à tous nos membres de télécharger leurs votes et d’utiliser les trois pour l’amener à la finale, et gagner.”