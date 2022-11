Les fans “découvrent” la vraie raison pour laquelle Molly et Carlos continuent de se retrouver dans la danse

Les fans de STRICTLY ont “déterminé” la vraie raison pour laquelle Molly et Carlos continuent de se retrouver dans la danse.

Molly Rainford et son partenaire professionnel Carlos Gu ont maintenant été sauvés trois fois par le jury.

Molly Rainford a été sauvée par la juge en chef Shirley Ballas lors de la danse de Blackpool[/caption] Pennsylvanie

Le couple a interprété un jive sur Bandstand Boogie de Barry Manilow[/caption] Pennsylvanie

Leur performance a été suffisante pour sauver la paire car Tyler West a été éliminé à la place[/caption]

Mais les fans de Strictly Come Dancing estiment que la raison pour laquelle elle continue de se faire larguer dans la danse n’a rien à voir avec son talent.

La paire a marqué 35 sur 40 possibles, les plaçant quatrièmes avec Will Mellor et Tyler West lors de la semaine de la compétition dans la salle de bal de la tour de Blackpool.

Mais le vote du public a vu le couple danser un jive énergique pour assurer sa place.

Le juge controversé, Craig Revel Horwood, a déclaré qu’il “trouvait vraiment difficile pour la première fois cette saison” de décider qui sauver, mais a choisi Molly.

Motsi Mabuse a également opté pour Rainford et Gu, mais Anton Du Beke a jeté une clé dans les travaux en votant pour West.

Mais la juge en chef, Shirley Ballas, a finalement sauvé Molly avec son vote.

Les fans se sont précipités pour partager des messages d’amour et de soutien en défense de la place du chanteur.

Beaucoup ont présenté leurs théories sur les raisons pour lesquelles la star de la télévision pour enfants s’est retrouvée dans une situation précaire.

Une personne a posté sa pensée: «Elle n’a obtenu son diplôme de l’école de théâtre qu’il y a quelques années. Cela lui donne un énorme avantage sur ceux qui n’ont aucune expérience en danse et sur les concurrents plus âgés.





“Le public britannique aime un outsider qui a un” voyage “.”

Un autre est venu à la conclusion : « Parce qu’ils ne sont pas très populaires aux yeux du public, d’où la raison pour laquelle ils ont été dans la danse un tas de fois.

“Même si cela me fait mal de l’admettre, Strictly est autant un concours de popularité qu’un concours de danse, et Molly est une jeune femme non blanche qui n’a pas beaucoup de partisans et n’a pas grand-chose à faire. la faire ressortir. Elle était condamnée depuis le début.

D’autres ont suggéré que ce n’était pas seulement la suite limitée de Molly, mais celle de son partenaire Carlos.

“Avec les pros les plus établis, ils ont leurs propres bases de fans énormes et les gens votent pour eux même si la célébrité n’est pas si bonne”, ont-ils ajouté.

De nombreuses personnes ont défendu les talents de danseuse de la candidate Strictly et ont suggéré que sa profession la retient.

« C’est une danseuse forte… Et il y a vraiment tout pour elle. Elle n’est pas très populaire et si elle est sur CBBC, sa base de fans sera composée d’enfants plus jeunes », a spéculé l’un d’eux.

Malgré les opinions partagées, il est clair que Molly a sa propre base de fans.

L’un d’eux a écrit: “Tu étais incroyable et tu n’aurais pas dû être dans la danse.”

Un autre a commenté: «Quel voyage renversant vous avez eu jusqu’à présent, mais vous et Carlos êtes absolument en train de le briser! Je vote chaque semaine parce que tu mérites d’être là.

“Tu n’aurais pas dû être dans la danse alors ne te laisse pas abattre, bravo fille magnifique”, a convenu un troisième.

Depuis son entrée dans la compétition, la star de la télévision pour enfants a fait l’éloge de l’émission.

Elle a déclaré: “Strictly fait définitivement ressortir un côté différent en moi, mais il était difficile de ne pas se sentir mal à l’aise d’être aussi sensuelle et féminine.

“Bien sûr, il était important que cette danse soit plus qu’une rumba sexy – nous voulions aussi montrer cette histoire romantique et notre côté passionné.

“Mais c’était génial de montrer mon côté adulte et pas seulement d’être l’enfant de la compétition.

« Je suis une femme et j’ai toujours eu ce côté féminin en moi. Je ne l’ai jamais vraiment montré auparavant sur Strictly.“

Cependant, la décision de sauver Molly a également suscité l’indignation car les téléspectateurs estimaient qu’elle méritait de partir.

Ce sentiment était en partie dû au nombre de fois où elle s’est retrouvée dans les deux derniers.

D’autres ont affirmé que Shirley n’avait voté que par peur de créer trop de contrecoups.

Quelqu’un a tweeté: “Je suis presque sûr que Shirley aurait choisi Tyler et Dianne dans la danse, mais elle s’inquiétait du coup de fouet qu’elle aurait eu, donc elle ne pouvait pas. Ils étaient finalistes pour moi ! #Strictement.”

Un autre a dit : « Pauvre Tyler, il n’aurait pas dû y aller. Mais nous savons tous que si Shirley avait renvoyé Molly à la maison, cela aurait été Twitter en disant ‘Oh Shirley déteste les jeunes femmes confiantes, etc.…’ #Strictly.

“#Strictly Shirley a eu du mal à marquer Tyler depuis ep1 .. elle ne pouvait pas le choisir sans contrecoup”, a convenu un troisième.

Alors qu’un téléspectateur déçu a commenté: «Éviscéré. Tyler est tellement fabuleux. Cela ne veut pas dire que Molly ne l’est pas, parce qu’elle l’est, mais je pensais honnêtement que Tyler serait en finale. Pendant ce temps, sur la sphère Twitter, Shirley est damnée si elle le fait et damnée si elle ne le fait pas #Strictly.

Un fan furieux a posté sur Twitter : « C’était la décision la plus scandaleuse de l’histoire de la compétition ! Tyler était tellement meilleur que Molly !!!! Je suis complètement abasourdi par ce dont je viens d’être témoin, Anton est la seule personne sensée du panel !!!!!!”

“Tu étais le danseur le plus faible, tu aurais dû y aller”, a écrit un autre.

Pennsylvanie

Tyler West et sa partenaire Dianne Buswell ont été élus pour rentrer chez eux[/caption]