De ses sentiments à propos la crème solaire n’est pas nécessaire à sa relation d’écart d’âge avec son ex-petit ami Marc Estes, Kristin Cavallari n’est pas étranger à la controverse.

Le Plage de la lagune Cependant, les dernières déclarations effrayantes de l’ancienne élève ont amené certains fans à être d’accord avec elle, même si d’autres ont remis en question sa capacité à penser « logiquement ».

Dans un épisode récent de son podcast Soyons honnêtesCavallari a partagé ses réflexions sur Kanye Ouest et comment elle croit qu’il a été remplacé par un clone.

Faisant référence à une vieille interview dans laquelle le rappeur avait déclaré que s’il disparaissait un jour et revenait en agissant différemment, ce ne serait pas vraiment lui, Cavallari a déclaré qu’elle pensait que les Illuminati étaient responsables du clonage présumé.

« Regardez-le. Comparez de vieilles photos de lui. Ce n’est pas la même putain de personne. Ce n’est pas le cas. Ne m’annulez pas Hollywood », a-t-elle dit.

Son co-animateur, Justin Andersonavait une explication plus simple du changement d’apparence de West : la prise de poids.

Les partisans de Cavallari étaient divisés par son point de vue sur West, certains la félicitant d’avoir pris la parole.

« Elle est audacieuse pour ça. Mdr, je suis là pour ça », a écrit une personne.

« SAUVE KRISTIN !!! Elle dit la vérité !!!! PROTÉGEZ-LA À TOUT PRIX !!! » » a déliré un autre fan.

« Enfin quelqu’un a dit la vérité ! Tu es une fille courageuse !! Félicitations », a convenu quelqu’un d’autre.

D’autres, cependant, ont trouvé la théorie de Cavallari très peu plausible.

« J’ai la mâchoire par terre avec ces commentaires… Oui, le clonage est possible mais le clone passerait par le même processus biologique que toutes les créatures vivantes… ce serait un bébé mdr. Il n’y a aucun moyen de faire éclater un clone. en tant qu’humain adulte 😂 De plus, qui sont « ils » et que pensez-vous que leur plan directeur est de consacrer tout ce temps, cet argent et cette énergie au clonage d’une pop star ? C’est bien de remettre les choses en question… et ensuite de penser logiquement. à leur sujet, les gens », a soutenu un utilisateur d’Instagram.

« Cet homme a VIEILLI, a pris du poids, a connu des hauts et des bas avec des médicaments bipolaires, il boit très probablement. Cela s’appelle la vie. La vie vous change, il ressemble exactement à la même personne, il vient de traverser la vie », a souligné une autre personne. dehors.

« Cette génération partage une seule cellule cérébrale », a déploré un autre intervenant.

