Les fans d’EastEnders travaillent sur l’horrible torsion de sortie de Mick Carter – avec Janine Butcher responsable

AVEC la sortie de Danny Dyer qui se profile à l’horizon, comme promis, les fans de savon essaient de comprendre comment il quittera Walford.

Certains téléspectateurs d’EastEnders spéculent sur le fait que Mick Carter pourrait ne pas quitter Albert Square de son propre gré – et qu’il pourrait même mourir.

L’acteur Danny Dyer s’apprête à se retirer du feuilleton BBC One[/caption]

Mick Carter est prêt pour une sortie explosive après neuf ans à Albert Square[/caption]

Janine Butcher pourrait-elle être responsable de sa sortie ?[/caption]

Après neuf années remplies de drames, de secrets et de combats explosifs, Mick Carter quittera le Vic et le Square, comme annoncé plus tôt en 2022.

Mais comment va se jouer sa sortie ?

Une poignée de fans de savon se sont rendus sur un forum Digital Spy pour partager leurs théories et, selon eux, le personnage emblématique pourrait être tué – et sa partenaire Janine Butcher pourrait être responsable.

“Je pense toujours que quelque chose va arriver qui obligera Mick à partir, plutôt que ce soit sa décision”, a écrit un téléspectateur, ajoutant: “Que ce soit la prison ou la mort, je ne peux pas décider.”

Un autre a immédiatement jeté le nom du fauteur de trouble dans le mélange : « J’ai l’impression que Mick va subir toute la colère de Janine. Elle ne sera pas directement responsable de sa mort mais elle laissera passer une occasion de le sauver dans ce qui sera considéré comme une fin accidentelle.

Un troisième spectateur a commenté : “C’est ce que je ressens, je pense que Linda et Mick vont se réconcilier, mais il va arriver quelque chose à Mick dans lequel Janine aurait pu intervenir et il va mourir.”

“Mon seul problème avec cette théorie est que si Mick meurt, alors Lee, Johnny, Nancy et Frankie devront sûrement tous revenir pour ses funérailles, ce que je ne vois tout simplement pas arriver.”

Un autre fan de savon a partagé une théorie encore plus élaborée, la comparant à la propre sortie de Becky Granger de Coronation Street.





“N’ont-ils pas mentionné que Ricky jouerait un grand rôle dans cette histoire ? Je pense qu’il va revenir pour l’anniversaire de Janine en octobre, elle finira par tout lui avouer, mais avant qu’il ne puisse faire quoi que ce soit, il va avoir un accident et se retrouver avec des pertes de mémoire ou dans le coma.

Le téléspectateur a ajouté: “Janine va faire une fausse couche et blâmer Linda ou avoir un avortement et blâmer Linda pour une fausse couche.”

“Elle va essentiellement continuer à creuser un trou qui devient de plus en plus profond.”

“Jusqu’à présent, cela rappelle la sortie que Corrie a donnée à Becky Granger il y a des années, avec sa querelle avec Tracy devenant incontrôlable, évidemment un renversement de rôle avec Mick étant celui qui part à la fin.”

Mais alors que certains fans pensent que Mick Carter pourrait mourir, d’autres pensent qu’ils ont trouvé un indice suggérant qu’il ne sera pas tué.

En attendant, Mick ignore que Janine (représentée par Charlie Brooks) a comploté contre son ex-épouse Linda Carter (Kellie Bright) à son sujet.

Elle était même prête à la laisser pour morte après un accident de voiture.

Mick pourrait-il découvrir ce qu’elle a fait et riposter, malgré la grossesse de Janine ?

Attendez et découvrez sur BBC One.

Janine Butcher se dispute avec Linda Carter[/caption]

La rivalité pourrait-elle mener à la mort de Mick ?[/caption]