Les fans d’EastEnders travaillent sur l’horrible torsion de la mort de Mick Carter avec Janine Butcher dans la théorie du choc

PHOTOS de Danny Dyer filmant ses dernières scènes l’ont montré sautant d’une falaise jusqu’à sa mort apparente.

Et avec Charlie Brooks en arrière-plan, les fans d’EastEnders pensent qu’ils ont compris comment l’acteur se retirera de l’émission BBC One.

Bbc

Mick Carter s'est lancé dans une relation amoureuse avec Janine Butcher

Bbc

Il a quitté son mariage avec Linda Carter

TVI

Mais les fans d'EastEnders théorisent que la séquence meurtrière de Janine pourrait faire un retour

Le propriétaire de Vic entretient une relation amoureuse avec Janine Butcher depuis plusieurs mois et leur relation évolue lentement.

Cependant, la romance est vouée à l’échec car l’acteur Danny Dyer se retirera du drame de longue date dans des scènes en raison de la diffusion à Noël.

La star de Cockney a récemment été vue en train de filmer ses dernières scènes et il semble que son alter ego à l’écran sera tué.

De nouvelles photos de l’acteur sur place l’ont non seulement montré en train de sauter d’une falaise, mais ont également révélé que Janine de Charlie Brooks serait impliquée dans les scènes.

L’actrice de Linda Carter, Kellie Bright, pourrait également faire partie du chant du cygne de Mick.

Suite à la fuite, les fans du programme se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager des théories – et ils se sont tous souvenus du passé de Janine avec les hommes.

De plus en plus de fans sont convaincus que Janine tuera Mick elle-même comme cela a été spéculé plus tôt en 2022, le jetant potentiellement d’une falaise de la même manière qu’elle l’a fait avec son ancien mari Barry.

“Il va tirer un Barry, n’est-ce pas”, a écrit un fan d’EastEnders tandis qu’un autre a fait écho: “Barry Evans 2.0.”





Un troisième spectateur a ajouté: “Est-ce que Janine le repousse. Avons-nous la même falaise que Barry.

Un autre a commenté: “Alors je suppose que c’est encore Janine.”

La femme fatale de Walford s’est mariée avec Barry Evans dans les années 2000 dans l’espoir d’obtenir une partie de son argent.

Elle l’a assassiné en 2004 lorsqu’elle l’a poussé d’une falaise.

Mais il n’était pas le seul de ses partenaires dont elle s’était débarrassée de manière mortelle.

En 2013, Janine a poignardé Michael Moon, invoquant la légitime défense et a même accusé un autre résident du crime.

Plus récemment, elle a causé un accident de voiture qui a failli coûter la vie à sa rivale amoureuse, Linda.

Janine a même choqué les téléspectateurs au-delà des mots lorsqu’elle a laissé la propriétaire de Vic pour morte.

La confirmation du propre départ de Charlie Brooks d’EastEnders laisse également les fans au bord de leur siège.

L’actrice quittera à nouveau Albert Square début 2023, tandis que son frère à l’écran, Sid Owen, devrait revenir.

Pourrait-elle avoir une sortie aussi explosive que Danny Dyer ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Janine a une histoire difficile avec les hommes

Nouvelles de la BBC/Triangle

Mais Mick connaîtra-t-il vraiment le même sort que Barry Evans ?