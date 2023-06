Les fans d’EastEnders travaillent sur la mort de Noël pour Vinny Panesar après une menace de choc

Les fans d’EASTENDERS sont convaincus qu’un changement soudain de personnalité pour Vinny Panesar a scellé son destin pour la mort choc du feuilleton à Noël.

Vinny, joué par Shiv Jalota, a été consterné lorsqu’il a finalement découvert la vérité sur sa mère Suki et sa liaison avec Eve Unwin sur le feuilleton de la BBC.

Bbc

Suki est sous le feu de son fils alors qu’il découvre sa liaison[/caption] Bbc

Les téléspectateurs ont vu une mauvaise séquence à Vinny[/caption]

Avec Nish derrière les barreaux après que Mitch l’ait signalé à la police, Vinny cherchait désespérément à savoir s’il était ou non l’agresseur de sa mère.

Cela a conduit à une confrontation tendue où le garçon généralement insouciant a laissé échapper une mauvaise séquence alors qu’il se moquait de sa mère malade afin de révéler un secret qu’il savait qu’elle cachait.

Il a joué avec elle et l’a laissée nerveuse, dans la même veine que son père, alors qu’il exigeait de savoir si elle et Eve complotaient la chute de son père.

Cependant, il a été stupéfait lorsqu’il a été révélé qu’Eve était en fait l’amant de sa mère.

Vinny a lu à haute voix une série de tests à Suki d’Eve qui disait: « Je veux te garder en sécurité. Je veux te rendre heureux. Je veux juste être avec toi. »

Il a déclenché un torrent de colère et de rage alors qu’il s’envolait avec sa pauvre mère.

Vinny a insisté sur le fait qu’il était « dégoûté » par elle et a dit qu’il le dirait à Nish malgré le fait que Suki admette être terrifiée par son horrible mari.

En sortant en trombe, Nish a laissé Suki s’effondrer dans la rue sans se soucier de son bien-être.

Cela a laissé les téléspectateurs se demander si le nouveau comportement de Vinny le conduira à une fin macabre dans la mort de Noël du feuilleton.

En écrivant en ligne, l’un d’eux a dit: « Et si Vinny était le cadavre à Noël? »

Un deuxième a déclaré: « la façon dont les choses se dirigent, j’ai l’horrible sentiment que ce sera Vinny. »

Comme un troisième a écrit: « Honnêtement après cet épisode, Vinny doit être le cadavre à Noël. »

Les téléspectateurs savent qu’un habitant d’Albert Square risque de mourir ce Noël après un épisode spécial de flash avant plus tôt cette année.

Il tournait autour de «The Six» – six des plus grands visages féminins du feuilleton, tous dans le but de tuer quelqu’un sur le sol du pub.

Jusqu’à présent, Sharon, Kathy, Suki, Denise, Stacey et Linda ont été placées dans la ligne de mire.

Bbc

Serait-il mort à Noël ?[/caption]

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One et BBC iPlayer.