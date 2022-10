Les fans d’EastEnders terrifiés pour la vie de Kheerat alors que l’intervention de la famille Panesar se termine par un désastre

Les fans d’EASTENDERS sont terrifiés pour la vie de Kheerat après qu’une intervention de la famille Panesar se soit soldée par un désastre.

La famille a été secouée par l’arrivée de papa Nish, après sa sortie de prison.

Les fans d'EastEnders craignent pour Kheerat après qu'une intervention de la famille Panesar se termine par un désastre

Jean Slater a invité Nish à une soirée de jeux chez elle pour essayer de l'aider à créer des liens avec ses enfants, ne connaissant pas toute l'histoire de leur relation.

Nish avait passé 20 ans à l’intérieur après avoir tué un homme qu’il pensait avoir une liaison avec sa femme, Suki, mais ses enfants ne connaissaient pas la raison de son incarcération.

Cependant, Kheerat l’a découvert et l’a rapidement dit à ses frères et sœurs Ash et Vinny, et dans l’épisode de ce soir, ils ont été vus en train de donner une épaule froide à leur père lorsqu’il s’est présenté à la maison.

Ignorant ce qui se passait réellement, Jean Slater au bon cœur voulait aider à arbitrer la relation de Kheerat avec son père pour le bien de sa fille Stacey et de sa relation avec le beau Panesar.

Elle a invité Nish à une soirée de jeux – qui a ensuite été transformée en soirée karaoké par Alfie Moon et Freddie Slater – mais cela n’a pas eu l’effet escompté.

Nish et Kheerat se sont affrontés dans la cuisine, Kheerat accusant son père d’avoir oublié sa foi, tandis que Nish a insisté sur le fait qu’il savait exactement qui il était.

Plus tard, Nish a assis Kheerat, Ash et Vinny et a parlé de ce qui s’est passé la nuit où il a tué un autre homme.

Il les a suppliés que cela l’avait fait réévaluer sa vie et qu’il voulait une autre chance, avant de partir pour leur permettre de réfléchir.

Alors que Kheerat semblait rester indifférent au discours de son père, Ash et Vinny semblaient plus disposés à lui donner une chance.





Mais Nish a montré ses vraies couleurs en rencontrant son fils Ravi dans le Vic, en disant: “Kheerat s’est révélé être le serpent qu’il est vraiment.

“Sa mère lui a clairement donné un faux sentiment d’importance.”

Lorsqu’un Ravi ravi lui a demandé ce qu’il voulait qu’il fasse, Nish a répondu: “Gardez un œil sur lui, où il va, avec qui il fait affaire… mais ne lui donnez aucune raison de se méfier.”

Ravi a alors demandé ce que son père avait en tête, et il a admis : “Je ne sais pas encore.”

Mais il a ajouté avec menace : “Mais une chose est sûre, s’il continue à me trahir, il est en sursis.”

Les fans d’EastEnders s’inquiétaient pour Kheerat après les paroles de Nish, l’un d’entre eux écrivant sur Twitter : “Kheerat, fais attention à Nish.”

Un autre a ajouté: “J’espère que Kheerat ne sera jamais aspiré par les mensonges et la manipulation de Nish. J’espère qu’il continuera à voir les vraies couleurs de Nish.

Un troisième a tweeté : « Kheerat doit attendre le bon moment pour se jeter sur Nish. Jouez le jeu long comme il l’a fait avec Gray.

Ash et Vinny se sont adoucis envers Nish après qu'il ait expliqué davantage pourquoi il était en prison, mais Kheerat ne l'a pas fait.