Les fans d’EastEnders stupéfaits alors qu’une affaire de choc révélée avec des conséquences explosives

Les fans d’EASTENDERS sont sous le choc après qu’une liaison a été révélée dans l’épisode de ce soir.

Le feuilleton de la BBC a révélé que Keanu Taylor et Sam Mitchell avaient une histoire ensemble alors qu’il fuyait son frère.

Les fans d’EastEnders ont été choqués après la révélation d’une alliance secrète[/caption]

Dans l’épisode de ce soir, l’alliance difficile de Keanu et Phil est presque devenue publique.

Une Kat furieuse s’est déchaînée avec ivresse sur le fait que Phil ne lui faisait pas confiance avec son secret Keanu, ce qui mettait en péril l’ensemble du plan fragile.

Et quand Keanu est allé confronter Phil à ce sujet – et a insisté sur le fait qu’il était d’accord pour éliminer Keeble si cela signifiait qu’il pouvait revenir à la vie de son fils et de sa fille, il a été repéré.

La sœur de Phil, Sam, fraîchement sortie d’empêcher son frère de reprendre l’alcool, a vu Keanu quitter le garage.

Plus tard, sur la place, Sam attendit de confronter Keanu pour savoir pourquoi il était aux Arches.

Sautant à la mauvaise conclusion, elle a supposé que Keanu complotait pour se venger de son frère.

“C’est pour ça que tu es revenu – pour essayer d’en avoir un sur Phil de toute façon ?” elle a dit.

Mais la vérité était bien plus explosive.

“Ne me pousse pas, Sam,” répondit Keanu.

«Je n’achète pas tout ce truc de Sam bienveillant et partagé tout d’un coup. Vous n’étiez pas si dérangé par Phil il y a quelques mois, n’est-ce pas ?

« J’ai touché un nerf, n’est-ce pas ? Tu ne veux vraiment pas que Phil découvre pour toi et moi en Espagne.

La nouvelle de l’affaire – après que Keanu a couché avec la fille et la femme de Phil – a des conséquences choquantes.

L’un d’eux a écrit: “Sam & Keanu bien bien bien .. #EastEnders”

Un deuxième a déclaré: “Sam a couché avec Keanu en Espagne, je ne peux pas dire que je suis surpris pour être honnête, attendez que Phil le découvre.”

Un autre a ajouté: “Est-ce que Keanu fait sérieusement son chemin dans la famille Mitchell ?!”