Les fans d’EastEnders stupéfaits alors que Lola Pearce est invitée à faire quelque chose de très inhabituel avec sa tumeur

Les fans d’EASTENDERS sont stupéfaits après qu’une infirmière ait posé à Lola Pearce une question bizarre sur sa tumeur au cerveau.

Le coiffeur – interprété par l’actrice Danielle Harold dans le feuilleton de la BBC – est actuellement hospitalisé après avoir reçu un diagnostic d’une forme agressive de cancer.

Bbc

Lola s’est préparée pour l’opération de sa tumeur dans l’épisode de ce soir[/caption]

Bbc

Dans l’épisode de ce soir, une infirmière essayait de faire en sorte que Lola se sente mieux à l’idée de perdre ses cheveux pendant le traitement de sa tumeur lorsqu’il a révélé des informations bizarres.

Lola attendait d’être opérée pour évaluer sa tumeur.

Il lui a dit : « C’est ta boisson rose, sous les lampes UV ça va mettre en évidence la tumeur. Avez-vous un nom pour cela?

Comme Lola avait l’air confuse, l’infirmière a ajouté : « Pour la tumeur. Boris et Keir sont assez populaires. Eric aussi mais je ne suis pas trop sûr de celui-là.

Les téléspectateurs ont été stupéfaits par la scène nommant des tumeurs d’après l’ancien Premier ministre Boris Johnson et le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer.

Un fan a clairement trouvé le moment hilarant et a retweeté des prises du moment, incitant un adepte à demander si c’était réel ou non.

Un deuxième a dit que c’était la “meilleure ligne de tous les temps”.

Mais un autre a apprécié la douce scène, et a ajouté : « Bénissez cette infirmière. Il est tellement meilleur que le premier Docteur Lola et Jay a vu”





Le Sun a révélé en exclusivité plus tôt cette année comment l’actrice Dannielle avait été informée que Lola était en train d’être tuée.

Le feuilleton de la BBC a annoncé qu’il travaillait aux côtés de Brain Tumor Research et de Macmillan Cancer Support pour s’attaquer au scénario.

Comme The Sun l’a révélé en exclusivité en juin, le scénario suivra Lola, jouée par Danielle Harold, alors qu’elle et ses proches acceptent son diagnostic.

Le feuilleton BBC One a travaillé en étroite collaboration avec deux principales organisations caritatives contre le cancer pour s’assurer que le scénario est décrit de la manière la plus “réaliste et la plus sensible possible”.