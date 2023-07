Les fans d’EastEnders stupéfaits alors que le savon fait un clin d’œil aux minutes de remaniement du programme de la BBC dans l’épisode

Les fans d’EASTENDERS ont été stupéfaits après que le feuilleton ait fait un clin d’œil aux minutes de remaniement du programme de la BBC dans l’épisode de ce soir.

La liste des émissions d’aujourd’hui a été modifiée sur un certain nombre de chaînes en raison du début de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

BBC Breakfast a commencé sur BBC One avant de passer à BBC Two à 7h30 pour faire place au match d’ouverture entre la Nouvelle-Zélande et la Norvège.

Cela s’est terminé avec la Nouvelle-Zélande – qui co-organise le tournoi avec l’Australie – battant la Norvège 1-0, Hannah Wilkinson marquant trois minutes après le début de la seconde période.

L’équipe a ensuite raté un penalty à la 90e minute.

Pendant ce temps, sur ITV, This Morning et Loose Women ont été annulés afin que la chaîne puisse couvrir le match entre l’Australie et la République d’Irlande.

Dans les premiers instants de l’épisode EastEnders de ce soir – qui était disponible sur iPlayer en premier lieu – une scène entre Eve et Martin les a vus faire un clin d’œil aux changements et au début du tournoi de football.

Alors qu’elle travaillait sur la camionnette de Stacey, Eve a demandé : « Avez-vous vu le football ce matin ? Nouvelle-Zélande-Norvège… c’était un match époustouflant.

Martin a répondu : « Nah nah, trop tôt pour moi ».

Bien que cela ait semblé être une réponse étrange pour un homme qui tient un stand de fruits et légumes sur un marché et qui doit sans aucun doute se lever tôt pour obtenir ses produits, les fans d’EastEnders n’ont pas tardé à commenter la scène d’actualité.

L’un d’eux a écrit: « Bonne référence de la coupe du monde féminine. »

Un autre a ajouté: « Eve va se lever à l’aube tous les jours pour regarder le football. »

Un troisième a tweeté : « Martin n’est-il pas un homme de fruits et légumes ?! Ce match de football s’est terminé à 10 heures… à quelle heure commence-t-il ? ! »

EastEnders est diffusé sur BBC One et est disponible sur BBC iPlayer.