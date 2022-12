Les fans d’EastEnders sous le choc alors qu’une autre légende fait un retour épique

Les fans d’EASTENDERS sont sous le choc après qu’UNE AUTRE légende ait fait un retour choc ce soir.

Le feuilleton de la BBC a stupéfait les téléspectateurs lorsque l’acteur Adam Woodyatt a secrètement repris son rôle d’Ian Beale dans l’épisode d’hier soir.

Danny Walters est revenu à EastEnders ce soir en tant que Keanu Taylor[/caption]

Mais ce soir, ils ont eu un autre choc lorsqu’un autre ancien résident de Walford a fait un retour choquant.

Keanu Taylor est revenu à Walford près de trois ans après en avoir été chassé par Phil Mitchell.

Et The Sun peut révéler qu’il est de retour pour rester avec l’acteur Danny Walters s’inscrivant pour un retour à temps plein, et il ne pourrait pas être plus heureux.

Il a déclaré au Sun: “Quand j’ai reçu l’appel et qu’il m’a parlé des intrigues, [EastEnders boss Chris] en taquinait certains – il ne me les a pas encore tous dits – sa vision est incroyable.

“Alors, quand j’ai entendu ce qu’il voulait que Keanu fasse, je n’ai pas pu m’empêcher de vouloir revenir.

“Et je me sens très privilégié de revenir sur un épisode aussi emblématique. La façon dont je le joue est un nouveau type de personnage, c’est excitant.

L’acteur a également révélé que Keanu était de retour pour son ex – et qu’il était déterminé à reconquérir Sharon Watts.

Le couple célèbre a eu une liaison qui a explosé il y a trois ans à Noël.

Cela a finalement conduit à une confrontation mortelle entre Keanu et le mari de Sharon, Phil Mitchell, entraînant la mort de son fils Denny.

Mais maintenant, Keanu est de retour et il veut Sharon et son fils Albie dans sa vie.

Danny a ajouté: « Sharon est une force puissante mais il a un enfant, Albie, qui a deux ans.

« Donc, il a Peggy et Albie. Keanu a toujours été l’homme de la maison et là où il n’a pas eu de figure paternelle dans sa vie, il veut être le père que son père n’était pas.

«Et il entre dans les vieilles habitudes où il se voit devenir comme son père et il essaie de briser ces habitudes.

“Pendant qu’il était au Portugal, il a eu beaucoup de temps pour réfléchir et grandir. Il n’y avait qu’un moyen – et c’est de revenir à Albert Square.

“Sharon a toujours été la raison pour laquelle Keanu avait un but et une motivation”, a-t-il déclaré.

« Il y a une profonde attirance pour Sharon que Keanu ne pourrait pas expliquer si vous lui demandiez. Il y est attiré. C’est réciproque.

“Pas seulement parce que Keanu est plus jeune, mais parce que c’est quelqu’un qui apprécie Sharon pour qui elle est, c’est pourquoi la relation fonctionne si bien.

“Il revient sur la place avec l’intention de créer une relation avec son fils et de raviver sa relation avec Sharon – c’est peut-être un motif.”