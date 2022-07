Les fans d’EastEnders sous le choc alors que Peter Beale se venge de l’attaquant Ben Mitchell

Les fans d’EASTENDERS sont sous le choc après que Peter Beale se soit vengé de Ben Mitchell et l’ait fait arrêter.

L’entraîneur personnel – qui est joué par l’acteur Dayle Hudson dans le feuilleton de la BBC – a été attaqué par son oncle dans une affaire d’identité erronée.

Peter Beale est furieux de la trahison de Ben et Kathy[/caption]

Ben est arrêté après avoir battu Peter[/caption]

Sa mère Kathy l’a empêché d’obtenir justice – mais ce soir, il était déterminé à se venger de Ben.

Cependant, plus tôt, Peter et Dana avaient dormi ensemble dans la cuisine du restaurant – mais avaient été interrompus.

Ils ne savaient pas par qui jusqu’à la fête d’anniversaire de Rocky quand Peter a commencé à le critiquer à propos de l’attaque.

Ben est ensuite parti en un après avoir réalisé que toute la fête était autour de lui.

Appelant tout le monde, il a dit : « La famille est une blague. Plein de secrets.

Peter l’a appelé sur les secrets qu’il cachait mais au lieu d’avouer l’attaque, Ben a révélé qu’il avait vu Peter et Dana ensemble.

“Je suis tellement content que tu dises ça Peter, parce que tu es l’exemple parfait – vous deux,” dit-il à lui et à Dana.

“Faire face à l’ex de ton frère tout en essayant de faire semblant que tu es meilleur pote. Je suis entré et ils étaient comme dans un documentaire de David Attenborough.





Et lorsqu’il a été mis au défi de dire à tout le monde ce que Ben lui avait fait, face à Ben et Phil, Peter a reculé et a quitté la pièce.

Cependant, lorsque la police est arrivée, il était clair que Peter avait fait quelque chose.

“Nous sommes ici pour parler à Ben Mitchell”, a déclaré l’officier.

“Je vous arrête pour GBH pour l’agression de Peter Beale”, ont-ils dit en l’emmenant, Kathy réalisant que Peter les avait appelés.

“Tu n’es pas mon petit-fils,” dit-elle furieuse de ce que Peter avait fait.

Et les fans étaient sous le choc qu’il ait osé.

L’un d’eux a écrit : « De toute évidence, Ben ne devrait pas s’en tirer avec ce qu’il a fait, mais Peter ne le fait que par vengeance. #EastEnders.

Un second a dit : « Qui voudrait effacer ce regard suffisant du visage de Peter ! #eastenders.

Un autre a ajouté : « Je ne supporte pas Peter Beale, c’est un serpent. Oui Ben l’a attaqué mais il a toujours été un serpent #Eastenders.