Les fans d’EastEnders sous le choc alors que Lola Pearce mourante lance un appel désespéré à Billy Mitchell

Les fans d’EASTENDERS sont sous le choc après que Lola Pearce ait lancé un appel désespéré à son grand-père Billy Mitchell.

La coiffeuse mourante – qui est jouée par l’actrice Danielle Harold dans le feuilleton de la BBC – a disparu de sa propre fête de retraite ce soir après que les effets de sa tumeur au cerveau l’ont empêchée de rester.

Bbc

Lola Pearce est aux prises avec une tumeur au cerveau[/caption]

Une recherche désespérée a été lancée puis Billy l’a trouvée mais elle était désorientée et confuse.

« Je ne sais pas, je le voulais. Je ne pouvais pas… je ne pouvais pas… » dit-elle alors que Billy essayait de lui dire que tout irait bien.

« Ce n’est pas OK, n’est-ce pas ? J’ai peur pop. J’ai peur », a-t-elle répondu avant de lancer un appel choquant à son grand-père.

« S’il vous plaît, je ne veux pas mourir comme ça, » dit-elle.

« Lexi, s’il te plaît, elle ne peut pas me voir comme ça. Tu dois m’aider. Je ne peux pas y aller comme ça, pas comme ça s’il te plait.

Billy lui a dit : « Je te jure, je ne vais pas te laisser partir comme ça. Je ferai tout ce qu’il faut.

Plus tard, avec Lola de retour à la maison, Jay et Billy lui ont demandé si elle se souvenait de quoi que ce soit, mais elle ne pouvait que marmonner qu’elle avait mal à la tête.

Incapable de tenir les analgésiques, son bras ne fonctionnait pas correctement et Lola s’est effondrée, mais à ce moment-là, Lola est revenue.

Lola lui a crié de sortir, déterminée à ce que sa fille ne la voie pas comme ça.

Avec Honey emmenant Lola, Lola s’est effondrée.

« Quelque chose ne va vraiment pas Jay, » dit-elle.

Mais les fans ont le cœur brisé pour elle et sont choqués qu’elle veuille que Billy l’aide à mettre fin à ses jours.

L’un d’eux a écrit: « Billy et Lola me brisent le cœur », tandis qu’un second a ajouté: « Cette scène Billy & Lola est l’une des choses les plus dévastatrices que j’ai jamais vues dans cette émission b ******. »

Un troisième a déclaré : « Lola perd la mémoire et sa santé décline, ça me brise tellement le cœur ».

Un autre a ajouté: « Une scène si difficile à regarder. »