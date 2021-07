Les fans d’EastEnders sont terrifiés à l’idée que Mick soit obligé de choisir entre ses filles après un délit de fuite

Les fans d’EASTENDER sont terrifiés à l’idée que Mick Carter soit obligé de choisir entre ses filles après l’horreur avec délit de fuite.

L’apprenti conducteur Frankie – joué par Rose Ayling-Ellis – pourrait subir des répercussions choquantes après avoir fauché sa sœur Nancy et l’avoir laissée pour morte.

Les fans d'EastEnders sont terrifiés à l'idée que Mick doive choisir entre ses filles

Les fans de BBC One sont convaincus que l’identité du conducteur sera dévoilée et que Mick sera confronté à la décision difficile de choisir entre ses filles.

Les fans pensent que la tromperie de Frankie pourrait se retourner contre elle et déchirer la famille Carter, laissant Mick coincé au milieu.

Un téléspectateur a écrit: «Surly mick an Linda couvrira Frankie et zach sur Nancy car Frankie est de la famille quand c’était un accident, zach n’aurait pas dû faire mentir Frankie maintenant, c’est tout ce que je souhaite un gâchis pauvre Frankie me brise le cœur espère Nancy ça va #EastEnders. «

Un autre a partagé: « Je ne veux vraiment pas que la famille Carter déteste Frankie quand la vérité éclatera #EastEnders«

Les fans de BBC One pensent que la tromperie de Frankie se retournera contre elle

Un troisième a ajouté: « Les Carter avaient besoin de montrer de l’amour à Frankie #EastEnders. «

Dans l’épisode de ce soir, Frankie est persuadé par Zack ivre de fuir la scène du crime pour tenter de brouiller les pistes.

Zack appelle une ambulance et dit qu’il a trouvé quelqu’un dans la rue inconscient et, lorsque la police arrive, Zack répète son histoire.

Alors que Mick et Linda arrivent à A&E, Zack se bat contre une mauvaise conscience.

Les fans pensent que Mick pourrait être confronté à une décision difficile après la révélation du secret de Frankie

Frankie est désemparé mais Zack lui rappelle qu’ils pourraient aller en prison si la vérité éclate.

Les événements qui ont précédé l’accident d’horreur de Nancy ont commencé avec la tentative de Mick d’encourager un Frankie pessimiste en organisant pour Zack de l’emmener prendre un cours de conduite.

Au gymnase, Linda apporte un soutien moral à sa fille et Nancy révèle qu’elle envisage de participer à une compétition d’haltérophilie.

Nancy se dirige ensuite vers un jogging tard dans la nuit, tandis que Frankie se présente chez Zack pour la leçon de conduite.

Frankie laisse Nancy pour morte après l'avoir fauchée

Mais la soirée se termine par un désastre quand, avec Zack ivre, Frankie a du mal à conduire dans le noir et finit par percuter quelque chose.

Parlant de l’état d’esprit de Frankie lorsqu’elle a renversé sa sœur, Rose a déclaré : « Pure panique et culpabilité – elle n’arrive pas à y croire !

Parlant du dilemme de Frankie après le délit de fuite, elle a ajouté : « Dire la vérité pourrait lui faire perdre ce qu’elle a avec les Carter, mais son mensonge fait la même chose – c’est un risque plus grand si la vérité éclate un jour.

Zack rappelle à Frankie qu'ils pourraient aller en prison si la vérité éclate





« Alors elle est complètement déchirée et inquiète. Elle n’écoute Zack que parce qu’il sait ce qui s’est passé et qu’il semble calme et contrôlé », a-t-elle poursuivi.

« Il prend en charge la situation pour la réparer, alors elle l’accepte et fait ce que Zack dit, malgré ce qu’elle ressent vraiment. »