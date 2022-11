Les fans d’EastEnders sont terrassés alors que Mick Carter intensifie ses fiançailles avec Janine – et craint le pire

Les fans d’EASTENDERS sont restés bouche bée après que Mick Carter ait intensifié ses fiançailles avec Janine – et craignent le pire.

Le propriétaire – joué par Danny Dyer – attend un bébé avec sa petite amie Janine (Charlie Brooks) et s’est mis à genoux il y a quelques semaines, moins une bague.

Le couple a connu des montagnes russes depuis et l’épisode de ce soir s’est ouvert avec Janine déclarant que le mariage était annulé, avant de se diriger seule vers son bébé.

Pendant son absence, l’ex-femme de Mick, Linda (Kellie Bright), a encouragé Mick à offrir à Janine une bague de fiançailles, malgré les sentiments évidents qu’elle a toujours pour lui.

Mick a suivi les conseils de son ex et plus tard dans le pub, s’est mis à genoux et a de nouveau proposé à Janine, cette fois avec une bague.

Elle a dit oui et alors que le couple s’étreignait et célébrait, Linda s’est excusée et a refoulé ses larmes dans le passage de The Vic.

Plus tard, Janine a remarqué une photo encadrée de son bébé scanné dans le salon, et sa fille a révélé que Linda l’avait fait.

Après qu’elle en ait parlé à Mick, il est descendu et a remercié Linda avant de s’excuser de ne pas avoir été là pour elle dans le passé comme elle l’était maintenant pour lui.

Le couple a partagé un sourire avant que Linda ne parte pour la soirée, et la mère de Mick, Linda, a rapidement eu un mot avec son fils à propos de tout cela.

Elle a dit: “Je l’ai vu, avoir de petites conversations agréables dans le coin, se donner des regards sournois.”





Mick a répondu: “Elle m’a aidé, nous sommes bien placés.”

Sa mère a dit: “Exactement, vous et Linda êtes toujours en train de rêver l’un de l’autre, même après tout ce qui s’est passé.”

Mick a dit qu’elle inventait des choses qui n’existaient pas mais sa mère a riposté : « D’accord, dis-moi. Si Janine n’était pas enceinte, l’épouseriez-vous quand même ?

Mick a insisté sur le fait que Shirley n’en avait rien et a déclaré qu’il s’agissait d’un “mariage au fusil à pompe” et que Janine l’avait “piégé”.

Qualifiant Janine de “psychopathe”, elle a ajouté : “Vous devez faire un choix Mick, car il n’y a qu’une seule façon pour que cela se termine et c’est la catastrophe”.

Les téléspectateurs d’EastEnders avaient un pressentiment à propos de ses paroles, en particulier à cause du départ imminent de Danny du feuilleton.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a écrit: “Vous pouvez dire que Mick n’aime même pas vraiment Janine et agit par devoir.”

Un autre a ajouté: “Mick nie ses sentiments, il est comme un cochon au milieu Janine d’un côté Linda de l’autre.”

Un troisième a tweeté: “Cette proposition de mick et janine n’était pas aussi grincheuse que je le pensais.”

EastEnders est disponible sur BBC iPlayer.