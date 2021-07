Les fans d’EASTENERS sont restés bouche bée devant le « relooking d’anniversaire torride » de Kathy Beale.

Kathy, jouée par Gillian Taylforth, 65 ans, avait l’air incroyable alors qu’elle se tenait près du bar et proposait d’acheter un verre au personnage de Brian Conley, Rocky.

5 Kathy a provoqué une frénésie chez les fans avec son « relooking d’anniversaire torride »

Kathy a fait tourner les têtes pour toutes les bonnes raisons dans sa robe sans manches décolletée qui montrait sa silhouette fine sur EastEnders.

Elle a certainement eu un impact sur Rocky, dont la mâchoire est tombée lorsqu’il l’a vue entrer dans le Queen Vic.

Il quitta rapidement la table où il était assis avec la fille d’anniversaire Shirley pour rejoindre Kathy près du bar.

Les fans ont été stupéfaits de la beauté de Kathy et se sont tournés vers Twitter pour parler de sa transformation.

5 Elle a certainement fait tourner la tête de Rocky

5 Kathy a fait un effort particulier pour bien paraître à la fête d’anniversaire de Linda Crédit : PA : Association de la presse

L’un d’eux a écrit : « Kathy Beale est très sexy ! »

Un autre a jailli: « Kathy Beale a chaud depuis 1985. »

Au cours de l’épisode, Frankie Lewis a organisé une fête d’anniversaire surprise pour Linda Carter et a invité Sonia Fowler et son père Rocky à venir.

Frankie espérait mettre Rocky en contact avec Shirley Carter, qui est bouleversée depuis la disparition de sa fille Tina.

5 Elle a montré son look intemporel dans la série Crédit : BBC/Kieron McCarron/Jack Barnes

5 Les fans disent qu’elle est sexy depuis son arrivée en 1985, en tant que mère de Ian Beale Crédit: News Group Newspapers Ltd

Sonia avait cependant son propre plan de match – elle a invité Kathy à la fête et lui a dit d’agir vite si elle avait envie de son père.

À la fête, Shirley et Rocky s’entendaient bien, jusqu’à ce que Kathy entre et attire son attention, l’amenant à se précipiter vers Kathy et à tenter sa chance.

Gillian est devenue célèbre à Albert Square en 1985 et y est restée jusqu’en 2000.

Elle est ensuite apparue dans Footballers’ Wives, The Bill et Hollyoaks avant de revenir à EastEnders en 2015.