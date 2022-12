Les fans d’Eastenders sont partis en colère contre un épisode “prolongé” irrespectueux en hommage à Dot Cotton

Les fans d’EASTENDERS ont fustigé l’émission de la BBC pour leur épisode prolongé irrespectueux en hommage à Dot Cotton.

Les téléspectateurs se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur fureur car ils estimaient que June Brown, qui jouait le personnage emblématique depuis plus de 30 ans, méritait plus de quelques minutes de prolongation dans l’épisode de lundi.

June Brown a joué l'emblématique Dot Cotton sur Eastenders de la BBC

June est malheureusement décédée en avril de cette année à l’âge de 95 ans et a joué dans Eastenders pendant 31 ans, devenant en quelque sorte un trésor national, pour son interprétation de la résidente d’Albert Square qui souffre depuis longtemps.

Un fan a écrit: “Prolongé de 7 minutes, WOW Dot méritait plus.”

Un autre a écrit: “7 minutes supplémentaires ne sont pas prolongées.”

Et un autre a ajouté: “Ce n’est pas prolongé de 5 à 10 minutes de plus.”

L’épisode hommage du lundi 12 mettra en vedette les funérailles de Dot et cela fait suite au double projet de loi de la semaine dernière qui a laissé les téléspectateurs en larmes alors que les habitants de Walford découvrent sa mort pour la première fois.

Peu de temps après la diffusion de l’épisode de la semaine dernière, un fan a écrit: “Vous avez pu voir à la fin de l’épisode de ce soir à quel point c’était difficile pour eux de filmer avec de si vraies émotions venant d’eux.”

Mais ce n’est pas seulement le personnage de Dot qui a pris fin. Milly Zero, qui jouait la petite-fille de Dot, Dotty Cotton, a récemment confirmé qu’elle quittait la série pour poursuivre de nouvelles aventures.

Le mois dernier, Milly a déclaré: “Après 3 ans et demi, j’ai décidé que mon voyage avec l’icône qu’est Dotty Cotton était terminé.”

Elle a ajouté : “J’ai hâte que vous la regardiez tous sortir, elle sort en trombe !”

Dot Cotton était surtout connue non seulement pour être le potin local, mais aussi pour sa relation tragique avec son fils Nick Cotton, joué par John Altman.

Pendant de nombreuses années, les téléspectateurs ont vu Dot être manipulé et mal traité par Nick.

Dot Cotton avec son fils à l'écran Nick Cotton

Dot Cotton et sa meilleure amie Ethel Skinner

Eastenders June Brown et Milly Zero qui ont joué Dot et Dotty Cotton