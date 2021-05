Les fans d’EastEnders sont en colère contre le nom du nouveau personnage de Brian Conley

Les fans d’EASTENDERS sont hystériques à propos de la prononciation du personnage de Brian Conley, Terry Cant.

Le père cockney de Sonia Fowler s’est présenté comme Rocky aux habitants d’Albert Square lorsqu’il est arrivé cette semaine – et pour de bonnes raisons.

Son vrai nom, comme les téléspectateurs l’ont découvert à la fin de l’épisode, est Terry Cant – mais pour certains fans, cela semblait très impoli.

L’un d’eux a écrit: « Terry Cant semble un nom malheureux pour un cockney #EastEnders #terrycant #whatacant #bitrude. »

Une seconde dit: «» Terry qui encore? [Rolling on the floor laughing emoji] #EastEnders. «

Un autre a ajouté: « Le fait que le père de Sonia s’appelle Terry Cant et eh bien … dis son nom en vrai cockney et tu le comprendras. »

L’arrivée de Brian à Walford a été bien accueillie par les fans, mais cela n’a presque pas eu lieu, Brian ayant précédemment exclu de jouer dans le feuilleton.

Il a déclaré en 2012: «Je n’ai pas envie de gloire. Je veux juste travailler. EastEnders ne me permettrait pas de faire autre chose et je fais beaucoup de concerts d’entreprise.

«De plus, à moins que vous y soyez depuis trois ans, vous ne gagnez rien et j’ai deux enfants qui vont à l’école privée.»

Mais en parlant de son nouveau rôle, il a déclaré aujourd’hui: «Comme vous pouvez l’imaginer, être Londonien et faire maintenant partie d’EastEnders est un moment incroyable pour moi.









«Je sais avec certitude que mon père regarde d’en haut et dit ‘Bien sur ton fils!’ C’était toujours son programme préféré.

«Donc, à bien des égards, c’est vraiment un honneur de faire partie d’un spectacle aussi emblématique et de travailler avec une équipe incroyablement talentueuse devant et hors caméra. J’ai hâte de commander ma première pinte au Queen Vic.

L’entrée de son personnage à Walford survient après que Sonia a recherché son père perdu en ligne l’année dernière.

Mais n’ayant pas réussi à le retrouver, son arrivée s’avérera un choc.