Les fans d’EastEnders sont dévastés alors que Jean Slater porte un coup dur – et cela sonne un désastre pour sa fille Stacey

Les fans d’EASTENERS ont été dévastés alors que Jean Slater a subi un coup dur ce soir.

La femme de ménage – jouée par Gillian Wright dans le feuilleton de la BBC – a perdu sa fille Stacey depuis qu’elle a été envoyée en prison après que Ruby Allen l’a accusée d’avoir perdu son bébé.

Jean a critiqué Ruby après sa nouvelle dévastatrice

Au cours des derniers mois, Ruby (Louisa Lytton) a passé plus de temps avec Jean pour rattraper ce qu’elle a fait.

Après avoir fait deux fausses couches et avoir reçu un diagnostic d’endométriose, la propriétaire du club était convaincue qu’elle ne méritait pas le bonheur.

Cependant, Jean a été une bonne amie de Ruby, bien qu’elle sache ce qu’elle a fait à sa propre fille.

Lors de l’épisode de l’émission à succès de ce soir, Ruby a offert à Jean un cadeau de remerciement pour son soutien si énorme.

Après avoir d’abord été assez glacial avec Ruby, le couple est retourné chez Jean pour utiliser les cadeaux qu’elle avait achetés et pour que Ruby puisse se reposer après son opération.

Le couple a passé un bon moment alors que Jean se souvenait de la fois où elle avait essayé de fabriquer des masques faciaux avec Stacey (Lacey Turner) lorsque le commerçant du marché était une petite fille.

Et Ruby a même parlé un peu de sa propre mère pendant la conversation.

Jean a remercié Ruby pour les masques faciaux et lui a dit qu’elle savait qu’elle avait fait tout ce qu’elle pouvait pour essayer de faire abandonner les charges pour sa fille.

Cependant, les choses ont mal tourné lorsque Jean a reçu un appel téléphonique de Stacey en prison.

Après avoir raccroché le téléphone, la femme de ménage a déclaré : « Stacey s’est battue… et elle a perdu tous ses privilèges de visiteur.

« Je n’ai plus le droit de la voir. C’était la seule chose qui la faisait tenir et moi ! Je ne pourrai peut-être plus jamais la revoir.

Ruby a essayé de la rassurer et a dit: « Non, ce ne sera pas si long. »

Jean répliqua : « Comment le sais-tu ?! Vous ne savez pas combien de temps cela va durer. Vous ne savez pas combien de temps ils vivront. Si je ne la revois plus, ce sera de ta faute.

«Vous venez ici en prétendant être gentil avec vos masques de fantaisie, mais je sais ce que vous faites vraiment.

« Vous êtes coupable. Tu sais que tu n’aurais jamais dû appeler la police sur Stacey et tu essaies de te sentir mieux parce que tu l’as mise là-dedans.

Les fans du feuilleton de la BBC ont le cœur brisé pour Jean et Stacey.

L’un d’eux a écrit sur Twitter : « Oh Jean allume maintenant Ruby ! Gillian Wright est une actrice incroyable ! J’espère que Kat peut maintenant être là pour Jean »

Un autre a déclaré : « Eh bien, cela a changé très rapidement !! Jean vient de tomber sur Ruby après cet appel téléphonique de Stacy.

Un troisième a ajouté : « Pauvre Jean quand même. mais je suis déçu que nous ne puissions pas voir Stacey se battre à l’écran avec Ruby lmao «