Les fans d’EastEnders sont convaincus qu’ils ont repéré une querelle secrète alors que les stars snobent le casting quelques jours seulement après avoir quitté le feuilleton sous le choc

Les fans d’Eastenders sont convaincus d’avoir repéré une querelle secrète après qu’une star ait snobé le casting quelques jours seulement après avoir quitté le feuilleton de la BBC.

Le mois dernier, il a été révélé que l’acteur de Thomas Cotton, Brian Conley, 62 ans, quittait la série.

Instagram

Les fans d’EastEnders ont tous dit la même chose à propos de Brian Conley[/caption] BBC

Brian a rejoint le casting d’EastEnders en 2021[/caption]

Brian semble avoir snobé beaucoup de ses camarades d’EastEnders.

La star du feuilleton ne suit que quatre des acteurs actuels – Natalie Cassidy, Shona McGarty, Tameka Empson et Delroy Atkinson, bien que beaucoup d’entre eux suivent/commentent régulièrement ses clichés.

Il n’a pas non plus appuyé sur le bouton de suivi des scénaristes et des producteurs sur les réseaux sociaux – bien qu’ils le suivent.

Un fan aux yeux d’aigle a déclaré au Sun : « C’est vraiment étrange qu’il ne suive aucun de ses camarades de casting – étant donné qu’ils le suivent et écrivent toujours des commentaires de soutien sur ses messages.

« Il n’est pas suivi – ou n’a jamais pris la peine de suivre – presque tous.

« Il ne suit même pas Adam Woodyatt et ils sont une famille à l’écran ! »

Au cours des deux dernières années, l’acteur a travaillé en étroite collaboration avec Bobby Brazier, Shane Ritchie, Thomas Law et Vicki Michelle – et il ne suit aucun d’entre eux.

Parmi les autres acteurs qu’il a snobés figurent Lorraine Stanley, Danny Walters, Heather Peace, Kellie Bright et Emma Barton.

Le Sun a contacté l’agent de Brian pour commentaires.

Le mois dernier, nous avons révélé qu’une dispute avec les dirigeants de la série avait conduit à son départ.

Aujourd’hui, les scénaristes s’empressent d’intégrer la fin de son personnage dans l’histoire de Noël.

Un initié a déclaré : « Tout a atteint son paroxysme.

« La vérité, c’est que les patrons sont furieux. »

Brian a insisté sur le fait qu’il voulait rester sur EastEnders avant de démissionner soudainement.

En septembre, Brian a confirmé qu’il partait, mais s’adressant au Sun aux NTA avant la nouvelle, il a déclaré : « J’aimerais rester. [on EastEnders] aussi longtemps que je peux.

« Je n’ai pas vraiment eu à travailler sur l’accent cockney et c’est vraiment arrivé au bon moment de ma vie – donc je me sens très heureux là-bas et j’adore derrière la caméra et devant, j’aime tout le monde là-bas.

« Je suis très heureux là où je suis en ce moment et faire quatre concerts par semaine est largement suffisant. »