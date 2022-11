Les fans d’EastEnders sont convaincus qu’ils ont démasqué le poisson-chat de Harvey après avoir repéré un indice de cadeau

Les fans d’EASTENDERS sont convaincus qu’ils ont découvert qui harcèle Harvey Monroe.

Les téléspectateurs ont vu le chauffeur de taxi retrouver l’amour avec sa nouvelle petite amie Sophia.

Cela fait suite à sa rupture avec Jean Slater plus tôt cette année.

Cependant, les amis de Harvey se sont inquiétés pour lui, le laissant le rassurer sur le fait que son nouvel amant en ligne est la vraie affaire.

Cela survient lorsque Rocky Cotton et Mitch Baker ont appelé son appartement pour découvrir des assiettes et des vêtements sales qui traînaient.

Alfie, Rocky et Mitch essaient de traquer qui pêche au chat leur compagnon – et plus important encore, pourquoi ils le font.

Mais les fans pensent qu’ils savent maintenant qui est derrière l’arnaque.

S’adressant aux médias sociaux, ils sont certains que Dotty Cotton est la personne derrière “Sophia”.

“Et si Dotty faisait de la pêche au chat alors que la française à qui harvey parle”, a interrogé un téléspectateur.

Un autre a convenu en disant: “Elle a été dans presque toutes les scènes quand ils ont mentionné Sophia et elle était au téléphone dans toutes ces scènes.”

Tandis qu’un troisième a posté: “Les gens disent que Dotty pourrait être Sophia, alias la femme avec laquelle Harvey discute en ligne comme un jeu pour jouer avec lui… Elle était souvent au téléphone cet épisode et c’est quelque chose que Dotty ferait!”

“‘Sophia’ est vraiment stupide s’il vous plaît, je vais crier. Elle est une menace #EastEnders », a déclaré un quatrième.

Milly Zero, qui joue Dotty, a récemment confirmé sa sortie du feuilleton pour de “nouveaux défis”.

Milly, qui a déjà filmé ses dernières scènes, a écrit dans un message sincère: “Après 3 ans et demi – j’ai décidé que mon voyage avec l’icône qu’est Dotty Cotton était terminé.”

Taquinant les téléspectateurs avec sa sortie, Milly a terminé son annonce en disant: “J’ai hâte que vous la regardiez tous sortir, elle sort avec un bang!”

