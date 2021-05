Les fans d’EASTENDERS sont convaincus qu’ils ont déjà résolu la torsion déchirante de la grossesse de Linda Carter.

La propriétaire de la reine Vic – qui est interprétée par l’actrice Kellie Bright dans le feuilleton de la BBC – a largué la bombe plus tôt cette semaine après avoir subi un scanner à l’hôpital.

Les fans d'EastEnders sont convaincus que Linda donnera son bébé

Linda a découvert qu’elle était enceinte de cinq mois de l’enfant de Max Branning, après leur aventure à la fin de l’année dernière.

Les téléspectateurs de BBC One ont émis l’hypothèse que l’alcoolique en convalescence ne garderait pas le bébé, suggérant que Rainie et Stuart Highway adopteraient son enfant à naître.

Un fan a écrit: «Je me demande si Linda a le bébé et elle ne veut pas que l’enfant se demande si Rainie et Stuart adopteront l’enfant? #EastEnders. «

Un autre a posté: «Linda aura le bébé, Rainie & Stuart l’adoptera. #Eastenders. «

Linda a découvert qu'elle était enceinte de cinq mois et que ce n'est PAS celle de Mick

Un troisième a ajouté: «Je pense que Linda donnera son enfant à Stuart et Rainie #eastenders.»

Un quatrième a ajouté: « Je me demande si Linda va donner à Rainie le bébé #eastenders. »

Un téléspectateur a exhorté Linda à ne pas donner son bébé aux directeurs funéraires, écrivant: «Linda donne ce bébé à Rainie et Stu? J’espère que non, elle ne peut pas être aussi stupide….! #Eastenders. «

Les téléspectateurs ont été éviscérés pour Mick qui a rapidement été ramené sur terre avec un bruit sourd lorsque Linda a révélé à quel point elle en était – et que cela ne pouvait pas être son enfant.

Max Branning est le père du bébé à naître de Linda après une aventure l'année dernière





Mardi, Linda avait semé le chaos en annulant le rendez-vous chez le médecin de sa fille Nancy pour sa stérilisation.

Elle s’est rendue à l’hôpital pour essayer de convaincre le consultant de ne pas opérer, malgré son comportement dérangé, le médecin l’a aidée et lui a fait passer un scanner – ce qui a montré qu’elle était enceinte de cinq mois.

De retour à la maison, Linda s’est affrontée avec sa fille Nancy qui est sortie en trombe – et Linda a commencé à gémir à Mick.

«Je n’ai jamais essayé d’être une bonne maman, mais regardez où ça m’a mené», a-t-elle dit avant de laisser un indice sur ce qu’il y avait d’autre en magasin.

Les fans de BBC One sont convaincus que Linda a donné son bébé à Rainie et Stuart

Elle a dit: « Peut-être que la prochaine fois, je ferai les choses correctement, hein? »

Mick a répondu: «Que veux-tu dire la prochaine fois? Quel bébé? C’est incroyable.

«C’est ce dont nous avons besoin, c’est comme un nouveau départ pour nous. Un autre petit Carter de la firme, Ollie aura un petit pote… »

Mais alors qu’il éclatait d’excitation, Linda a annoncé la mauvaise nouvelle – que ce n’est pas son bébé – c’est celui de Max Branning.

«J’ai eu un scanner dans cet hôpital», a-t-elle déclaré, ajoutant: «Je suis enceinte de cinq mois, Mick. Ce n’est pas à toi. »

L'alcoolique en convalescence a largué la bombe plus tôt cette semaine





Plusieurs téléspectateurs ont été choqués par le dernier rebondissement en admettant qu’ils ne l’avaient pas vu venir, avec un écrit: «Linda est enceinte et le bébé est Max ‘ #EastEnders«

Une seconde a déclaré: « Max ne peut tout simplement pas arrêter de se reproduire. »

Un autre a ajouté: «QUOI ??? Linda enceinte de Max ?? Ne voyait pas cela venir. »

EastEnders continue ce soir sur BBC One.