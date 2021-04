Le tueur en série résident de WATFORD, Gray Atkins, a de nouveau été assassiné lundi soir en poussant Kush Kazemi devant un train – et les fans estiment qu’il a déjà sa prochaine victime en vue.

Les téléspectateurs craignaient pour la vie de Callum Highway dans l’épisode de mardi soir, alors que sa conversation avec le tueur en série Gray Atkins prenait une tournure inquiétante.

9 Le policier Callum a soulevé ses soupçons dans le café avec Gray

Gray (Toby Alexander Smith) a tué sa troisième victime, Kush Kazemi (Davood Ghadami), cette semaine, le poussant dans un tube venant en sens inverse après avoir tenté de s’enfuir avec Whitney Dean.

L’avocat a déjà assassiné deux fois, tuant sa femme Chantelle Atkins et Tina Carter également.

La nuit après la mort de Kush, le policier Callum (Tony Clay), a parlé à Gray dans le café du rapport de police sur la mort mystérieuse du commerçant du marché.

Une fois que Callum a partagé ses doutes sur l’enquête sur sa mort, les téléspectateurs ont été convaincus qu’il serait la prochaine victime de Gray.

9 Sa femme enceinte Chantelle a été la première victime de Gray Atkins

9 Grey Atkins boit son esprit meurtrier au Queen Vic

9 Il pourrait tuer à nouveau et les fans devinent qui sera sa prochaine victime

Certains fans ont deviné que l’enquête de Callum sur le meurtre de Kush se retournerait contre lui et lui coûterait la vie.

Un utilisateur de Twitter a écrit: «Prédiction: Gray tue Callum».

« Gray prépare sa prochaine victime … surveille tes arrières Callum !, » ajouta une seconde.

Et un troisième a convenu: « La quantité de trous dans l’intrigue dans cette histoire est ridicule. Cela n’a littéralement aucun sens.

«Et j’aime Callum mais cette scène était si maladroitement écrite. Ils feraient aussi mieux de ne pas préparer ça pour qu’il soit la prochaine victime de Gray! Je déteste ça.

9 Grey Atkins à Albert Square

9 Grey Atkins avec sa deuxième victime, Tina Carter

Tandis qu’un quatrième s’est exclamé: « GRIS RESTEZ LOIN DE CALLUM. »

Au cours de leur conversation, Callum a clairement indiqué qu’il croyait que quelque chose de sinistre se passait, alors qu’il réfléchissait au bonheur de Kush avec Whitney.

« Je suis parti pour commencer une nouvelle vie ensemble, apparemment. Je veux dire, elle a dit qu’ils étaient heureux, excités », a-t-il déclaré.

9 D’autres se méfient du comportement de Gray Atkins

9 Le psychopathe ne montre aucun signe d’arrêter de tuer

Gray a alors poussé le policier à lui demander des informations, lui demandant: « Savent-ils ce qui s’est passé? »

Alors que leur conversation se poursuivait, Callum continuait d’interroger Gray, soulignant sa relation intense avec Whitney.

Il a dit: « Ouais, vous êtes probablement l’un des rares à pouvoir comprendre. Je sais que vous avez dû vous rapprocher tous les deux, avec les enfants et tout.

9 Qui arrêtera la folie meurtrière de Grey Atkins?

« Je suis juste vraiment content qu’elle t’ait dans son coin. Quelqu’un qui comprend, qui s’en soucie. »

Callum sait-il que Gray Atkins est derrière le meurtre de Kush, et si oui, met-il sa vie en danger?

EastEnders est diffusé les lundis et vendredis à 20h et les mardis et jeudis à 19h30.