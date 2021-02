Les fans d’EastEnders sont convaincus qu’ils ont compris les problèmes de santé d’Isaac après que Sheree ait menti à Patrick au sujet des médicaments

Les fans d’EASTENDERS pensent avoir découvert les problèmes de santé secrets d’Isaac Baptiste après que Sheree ait menti à Patrick Trueman au sujet des médicaments de son fils.

Les téléspectateurs s’inquiètent pour l’enseignant après que son état de santé se soit révélé grave et à long terme avec sa mère à cause de sa relation florissante avec Lola Pearce.

Sheree a averti qu’Isaac « aurait pu être tué » quand il est tombé malade il y a des années, et qu’il pourrait perdre son travail d’enseignant si son secret sortait.

De nombreux fans ont sauté aux conclusions en disant qu’Isaac pourrait prendre des médicaments pour gérer sa santé mentale, ce qui expliquerait pourquoi il était en danger de mort il y a toutes ces années et « aurait pu être tué » s’il avait tenté de se suicider.

L’un d’eux a dit: « J’aime Isaac, je suppose qu’il a des problèmes de santé mentale, je ne pense pas que quiconque le jugera. »

Un autre a observé: « Je pensais que cela faisait référence à la santé mentale »

Cependant, d’autres sont convaincus qu’Isaac pourrait avoir le VIH après que l’écrivain du feuilleton Russell Davies ait créé le drame déchirant It’s A Sin sur la crise du sida des années 1980.

Un spectateur a déclaré: « #EastEnders vous pensez que le médicament qu’Isaac prend est une thérapie combinée AZT pour le VIH? Une chronologie pratique juste après la fin de #ItsASin – @ russelldavies63 écrit maintenant pour EastEnders »

Un autre a accepté et a déclaré: « Isaac est séropositif! C’est le 40e anniversaire de l’épidémie »

Sheree a dit au grand-père d’Isaac, Patrick, que les médicaments de son fils n’étaient que des analgésiques.

Elle insista: « Oh, ça? Rien. Des os cassés – il prenait des analgésiques. Où est-il parti? »

Isaac était allé chercher Lola pour l’emmener à un rendez-vous, mais Sheree le trouva le premier et le pria de laisser l’assistant du salon seul.

Elle a dit: « Tu m’as eu, Patrick. Tu es stable – c’est ce qui est important. »

«Je sais que tu t’inquiètes, mais j’ai les choses sous contrôle», dit-il.

Mais Sheree a rétorqué: « Parce que vous n’essayez pas d’avoir des relations sérieuses. Elles ne sont pas bonnes pour vous, Isaac. Ce n’est pas juste pour la femme. »

« Je vais mieux maintenant, ce ne serait pas pareil, » insista Isaac.

Sheree Trueman d’EastEnders met en garde Lola contre son fils Isaac

Sheree a averti: « Tu aurais pu être tué, Isaac. Mon sang se refroidit quand j’y pense. »

Plus tard, Sheree a acculé Lola dans le Queen Vic et lui a lancé un avertissement sévère pour éviter Isaac.

Lola a pensé qu’elle plaisantait et a dit: « Quoi donc je suis assez bon pour balayer les cheveux mais je ne suis pas assez bon pour votre fils? » avec Sheree répondant, « c’est vrai ».

EastEnders est diffusé le lundi, mardi, jeudi et vendredi soir sur BBC One et est disponible pour rattraper son retard sur BBC iPlayer.