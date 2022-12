Les fans d’EastEnders sont convaincus que Keanu ment à Keeble dans une tournure majeure

Les téléspectateurs d’EASTENDERS prédisent que les ennemis Keanu Taylor et Phil Mitchell travaillent secrètement ensemble pour éliminer DCI Keeble.

Les fans ont été ébranlés après que Keanu Taylor (Danny Walters) ait fait un retour choquant à Walford après trois ans d’absence du feuilleton de la BBC.

Bbc

Les fans prédisent une énorme tournure que Keanu doublera DCI Keeble[/caption]

Mais pourquoi est-il revenu ? Et où est-il passé ?

Il a été forcé de fuir Walford pour échapper à la colère de Phil Mitchell (Steve McFadden) suite à son aventure avec la femme de Phil, Sharon (Letitia Dean).

Il a beaucoup de travail inachevé car Sharon est la mère de leur fils Albie.

Mais les fans avaient leurs propres théories sur le retour de Keanu – et cela a à voir avec la querelle de Phil avec DCI Keeble (Alison Newman).

Pourrait-il travailler secrètement avec son ennemi Phil pour détruire Keeble ?

Les fans semblent le penser comme l’un d’eux a dit: «Attendez, comment exactement Keanu a-t-il soi-disant entendu parler du plan de Keeble pour éliminer Phil, étant donné que seuls lui et Kat ont maintenant la vérité.

« Et si c’était en fait une double croix ? Keanu travaille avec Phil pour que Phil dise un bon mot à Louise afin qu’il puisse aussi voir Peggy?

Un autre a écrit: «Ma théorie: Keanu travaille pour Phil pour éliminer Keeble – sinon, comment saurait-il qui elle était? Et elle ne saurait pas qui était Keanu ou son lien avec Phil #EastEnders »

Un troisième écrit: “Suis-je la seule personne qui pense que Keanu travaille avec Phil, si tu penses que Phil veut la liberté pour lui et que Billy et Keanu veulent voir bébé Peggy, cela pourrait être une affaire si Keanu aide Phil, il le laisse vivre et lui permet de voir sa fille.

Keanu a déjà fait un retour explosif alors qu’un furieux Ben Mitchell (Max Bowden) l’a averti que son père le tuerait s’il découvrait qu’il était de retour – mais Keanu ne semblait pas en phase.

Pendant ce temps, une Karen inquiète a demandé à son fils comment il savait que Phil était absent et envoyé en prison.

Elle a dit : « Vous n’êtes pas simplement venu ici pour nous voir, n’est-ce pas ? Non, je ne suis pas si stupide.

« Vous êtes à Cornwall, vous découvrez que Phil est en prison et puis vous découvrez qu’il n’est plus là.

« Quelqu’un vous tient au courant. Que fais-tu?”

Karen croit qu’il y avait une arrière-pensée à son arrivée inattendue – a-t-elle raison ?

Une bombe a été révélée lorsque Keanu a rencontré Keeble dans une ruelle.

« J’ai entendu dire que vous cherchiez à détruire Phil Mitchell. Je veux entrer », lui a-t-il dit.

Est-ce qu’il la double?

Bbc

Keeble peut-il faire confiance à Keanu ?[/caption]