Les fans d’EastEnders sont convaincus que Cindy Beale et George Knight seront réunis après une série d’indices de « cadeau »

Les fans d’EASTENDERS sont convaincus que Cindy Beale retrouvera George Knight.

Les téléspectateurs de la BBC ont découvert une série de signes révélateurs que les personnages, qui sont revenus d’entre les morts, se retrouveront dans les bras de son ex-amant.

Les fans pensent que Cindy est toujours amoureuse de George

Cindy a fait un retour choc dans l'émission

Les fans ont été stupéfaits de découvrir que Cindy Beale est bien vivante et vit en France dans le cadre d’un programme de protection des témoins – après avoir été révélée comme la vraie « Rose Knight ».

Elle a ravivé son amour avec son ex Ian et a même recommencé à passer du temps avec son fils, Peter.

Bien qu’elle ait professé son amour pour Ian, les fans n’ont pas été convaincus après qu’une série d’indices ait semblé indiquer qu’elle était en fait toujours amoureuse de son ex George.

À l’insu de Cindy, George vit maintenant à Walford avec leurs filles et il a été secoué par la découverte que Rose n’était pas celle qu’elle prétendait être.

Dans l’épisode, il semblait que Cindy gardait toujours l’espoir d’un avenir avec George, car il a été révélé qu’elle gardait une photo de lui et des filles dans son sac à main.

Ian l’a découvert et elle a insisté sur le fait qu’il n’y avait rien de plus car c’était Ian qu’elle voulait vraiment être avec vous.

Plus tard, alors que Ian a été admis à l’hôpital souffrant d’une crise cardiaque, Cindy a été laissée à l’abandon.

Cependant, quand Ian lui a fait une déclaration d’amour alors qu’il était allongé dans la chambre d’hôpital, Cindy n’a pas réussi à lui dire qu’elle l’aimait en retour.

Puis, alors que la journée commençait à tirer à sa fin, Cindy rêvait à nouveau de George.

Elle a joué le morceau de Seal, Kiss From A Rose, la même chanson que George avait jouée en imaginant «Rose» dans le pub.

Cindy a ensuite regardé à nouveau les photos en caressant son doigt sur son visage.

Les fans ont été assurés que Cindy avait hâte de le retrouver et ont également compris les nombreux indices selon lesquels Ian n’était pas l’homme qu’il lui fallait.

Écrivant en ligne, l’un d’eux a déclaré: « Notez que Cindy n’a pas dit à Ian qu’elle l’aimait en retour. »

Un autre a fait écho: « Ian a dit qu’il aimait Cindy mais elle n’a pas dit les mots en retour. »

Tandis qu’un troisième écrivait: « Cindy et George tiennent toujours une torche l’un pour l’autre et Ian lui ment sur le sort de George et des filles. »

Comme un quatrième a ajouté: « Ian aime Cindy mais Cindy, je veux dire, Rose aime George. »



George pourrait être de retour avec Cindy maintenant qu'il est à Walford

Elle regardait une photo de George