Les fans d’EastEnders sont convaincus que Cindy Beale a un lien secret avec la nouvelle famille Knight dans la théorie de la bombe

Les fans d’EASTENDERS sont convaincus que le retour de Cindy Beale est lié à la nouvelle famille Knight.

L’actrice Michelle Collins, 60 ans, reprend son rôle de Cindy après 25 ans.

Ian et Cindy reviendront au feuilleton de la BBC en couple

Les fans sont convaincus que Cindy est liée à la nouvelle famille Knight

Le soleil a révélé en exclusivité comment Cindy reviendrait d’entre les morts sur le feuilleton de la BBC aux côtés de son ex-mari Ian, joué par Adam Woodyatt.

Les scènes à venir cet été verront Ian et Cindy fouetter des baguettes douteuses dans le sud de la France.

Un initié de la télévision a déclaré: « Les patrons voulaient livrer une trame de fond qui explique où ils étaient tous les deux toutes ces années. »

Adam, 54 ans, a quitté le feuilleton en 2021, tandis que Cindy de Michelle « est décédée » hors écran il y a 25 ans lors d’un accouchement en prison.

Mais les fans ne pensent pas que Michelle ne sera connectée qu’à Ian.

Ils pensent que c’est trop une coïncidence que le retour de Cindy coïncide avec l’arrivée de la nouvelle famille Knight.

Les fans sont convaincus que Cindy est la mère des filles adultes de la famille Knight – Anna et Gina.

Les Chevaliers arriveront bientôt au Queen Vic, grâce à la belle-mère Elaine Peacock.

Mais comme il n’y a aucune mention de la mère biologique des filles, les fans pensent qu’ils savent pourquoi – c’est Cindy Beale.

S’adressant aux médias sociaux, un fan a déclaré: «Cindy est la mère des filles Knight et George est en quelque sorte impliqué dans sa protection des témoins, alors cela pourrait être un génie. Surtout si cela lie Cindy au flash avant de Noël.

Un deuxième a déclaré: « Oh mon Dieu, j’ai maintenant connecté Gina et Anna en tant que filles de Cindy dans ma tête et je pense que je serai déçu si cela ne se produit pas. »

Un autre a ajouté: « Je pense qu’il est probable qu’elle sera la mère d’Anna et Gina. Et elle aura une sorte de rôle à jouer dans l’histoire de The Six.

Le producteur exécutif d’EastEnders, Chris Clenshaw, a révélé: «L’arrivée des Knights apporte une nouvelle aube à Albert Square.

« George Knight est un voyou charmant et un gentleman de la vieille école qui raffole de ses deux filles, Gina et Anna.

«George élira domicile au Queen Vic lorsqu’il rejoindra sa bien-aimée Elaine, une centrale électrique d’une propriétaire qui sait comment s’amuser.

« Le couple sera rejoint par Gina fougueuse, déterminée et exigeante, qui est aussi vive et cool que des diamants taillés mais avec un tempérament qui flamboie comme le feu, tandis que la jeune sœur, Anna, est amusante, adorable et au grand cœur, mais ne le faites pas. je ne la sous-estime pas.

« George, Gina et Anna sont liés depuis des années et arriver à Walford est le nouveau départ que recherchent les Chevaliers.

Ian a été vu pour la dernière fois à l'écran lors des funérailles de Dot

Michelle reviendra au feuilleton de la BBC après 25 ans