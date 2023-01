Les fans d’EastEnders sont convaincus d’avoir résolu l’inceste malade avant le mariage doux-amer de Lola et Jay

Les fans d’EASTENDERS sont convaincus que Lola Pearce est liée au fiancé Jay Brown au milieu d’une histoire déchirante sur le cancer.

Le couple se mariant dans deux semaines, les fans du feuilleton de la BBC viennent juste de remarquer à quel point Lola est liée aux deux enfants de son grand-père Billy Mitchell – Janet et Will.

Bbc

Les fans sont convaincus que Jay et Lola sont liés[/caption] Bbc

Le coiffeur subit un traitement lors de la planification d’un mariage[/caption]

Et certains fans spéculent que Lola (Danielle Harold) et son futur mari Jay (Jamie) pourraient également être « liés ».

Lola a reçu un diagnostic de cancer du cerveau en phase terminale et suit actuellement un traitement lors de la planification de son mariage.

Jay a proposé au coiffeur le jour de Noël – mais les mariés sont-ils liés?

S’adressant à un groupe Facebook, un fan a demandé: “Alors est-ce que Janet et Will tante et oncle de Lola?”

Aucune donnée disponible

Un autre a répondu : « Ouais. Et Jay est son oncle adoptif.

Un troisième a répondu: «Pas d’oncle adoptif, il n’a jamais épousé Billy Lol ou Honey. Phil a adopté Jay.

Et un quatrième a ajouté: “Billy a été laissé pour s’occuper de Jay après la mort de son père Jase, Billy a pris Jay et l’a adopté, mais Phil a toujours pris le relais.”

Jay est arrivé pour la première fois à Albert Square en 2006.

Il est devenu orphelin à 14 ans après la mort tragique de son père Jase Dyer.

Il a été adopté par la famille Mitchell avec Phil et Billy comme figures paternelles.

Pendant ce temps, Lola est la petite-fille de Billy Mitchell et Julie Perkins.

Il semble que Jay et Lola ne soient pas liés par le sang, mais qu’ils soient adoptifs.

Les scènes à venir verront Lola révéler son dernier souhait déchirant.

Elle tient à tirer le meilleur parti du peu de temps qu’il lui reste et règle tous les détails qu’elle peut.

Lola parle à Jay de retrouver sa mère mais le mécanicien n’est pas sûr que ce soit une bonne idée pour les femmes de se reconnecter.

Il a été confirmé que l’actrice Patsy Kensit rejoindrait la formation d’EastEnders en tant que mère de Lola, Emma Harding.

Le personnage inédit aurait quitté sa fille et son compagnon alors que Lola n’avait que trois ans.

“Nous sommes ravis d’accueillir la merveilleusement talentueuse Patsy dans la famille EastEnders”, a déclaré le patron du savon, Chris Clenshaw.

“Elle est la personne idéale pour assumer le rôle d’un personnage tant attendu dont nous savons très peu de choses.”

“Parlée doucement et mesurée, d’une part Emma est tout le contraire de sa fille Lola, perdue depuis longtemps.”

« Mais de l’autre, il y a une ressemblance frappante ; réussie, la capacité de se défendre – si elle dit qu’elle va faire quelque chose, elle le fera – et c’est une battante, tout comme Lola.

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi sur BBC One.

Bbc

Lola pense à son dernier souhait[/caption] Pennsylvanie

La mère séparée de Lola, Emma Harding, arrivera à Walford[/caption]