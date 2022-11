Les fans d’EastEnders sont choqués lorsqu’ils aperçoivent la «légende Hollyoaks» sur le feuilleton – l’avez-vous vu?

Les téléspectateurs d’EASTENDERS repèrent l’ancienne star des Hollyoaks, Dan Tetsell, qui a joué le légendaire avocat Jim McGinn.

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont vu un visage familier lors de scènes hospitalières tendues impliquant l’histoire dévastatrice de la tumeur cérébrale de Lola Pearce.

Bbc

Le médecin avait l’air très familier aux téléspectateurs[/caption]

Canal 4

Dan a joué un avocat dans Hollyoaks[/caption]

Le médecin a informé Lola et sa famille que l’opération n’avait pas fonctionné et qu’elle mourrait.

Il a expliqué comment la médecine moderne peut ralentir la croissance du cancer, mais ne peut pas être guérie.

Cependant, les téléspectateurs ont été distraits en reconnaissant le médecin d’un autre feuilleton.

EN SAVOIR PLUS PLEURER POUR LA LUNE Spoilers EastEnders: Alfie Moon kidnappé par un homme armé et laissé en danger ARRESTATION DE WALFORD EastEnders choqué alors que la police arrête le suspect du meurtre de Ranveer

Le médecin a été joué par Dan Tetsell – un acteur, comédien et écrivain britannique.

Il a travaillé sur un certain nombre de projets, notamment The Museum of Everything, That Was Then, This Is Now, Newsjack and Parsons et Naylor’s Pull-Out Sections.

Dan a également joué Jim McGinn dans le feuilleton Hollyoaks de Channel 4 de 2012 à 2014 et a joué dans 111 épisodes.

En tant qu’avocat, Jim n’a jamais manqué de travail car il représentait de nombreux habitants du village de Hollyoaks, souvent des membres de la famille McQueen.

En savoir plus sur le soleil ÉCHEC DU CLOU Je voulais de jolis ongles de Noël mais ils sont si mauvais que les gens disent qu’ils ressemblent à des briques AIDE À LA FACTURATION Les Britanniques durs pour obtenir de l’argent supplémentaire pour isoler leurs maisons cet hiver, laisse entendre Sunak

Il a travaillé aux côtés du Dr Paul Browning et a réussi à le faire retirer de l’accusation du meurtre de Lynsey Nolan.

Il a également eu une histoire romantique avec Carmel McQueen.

Jim a été poignardé par Frazer Black après avoir découvert sa trahison, puis est mort dans les bras de Carmel.

Pendant ce temps sur EastEnders, Lola épousera son petit ami Jay Brown lors de sa bataille contre le cancer dans le blockbuster de Noël déchirant de cette année.





Un initié a déclaré: «C’est la grande intrigue saisonnière et il n’y aura pas d’œil sec dans la maison.

“Les fans d’EastEnders encourageront Lola à être heureuse après l’annonce traumatisante qu’elle est en train de mourir d’une tumeur au cerveau. Les scènes très chargées seront un grand succès.

Les patrons du savon étaient déterminés à ce que la sortie du personnage populaire Lola soit gérée avec « grâce et soin », et ont travaillé aux côtés d’une association caritative pour les tumeurs cérébrales pour créer les scripts émotionnels.

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi sur BBC One.

Bbc

Les patrons d’EastEnders taquinent un Noël émotionnel pour Lola et Jay[/caption]

Canal 4

Jim et Carmel formaient un couple puissant sur le feuilleton de Channel 4[/caption]