Les fans d’EastEnders sérieusement distraits par la tenue de Stacey Slater alors qu’elle tombe au sol

Les téléspectateurs d’EASTENDERS ont été distraits par le choix de garde-robe de Stacey Slater lors de scènes de rendez-vous romantiques avec Kheerat Panesar.

Le personnage emblématique, joué par Lacey Turner, a affiché un numéro accrocheur dans l’épisode de mercredi du feuilleton de la BBC.

Bbc

Les téléspectateurs ont été distraits par l’ensemble rouge vif de Stacey[/caption]

Bbc

Kheerat a prévu un pique-nique romantique[/caption]

Alors que Kheerat arrivait chez les Slater avec un panier de pique-nique, Alfie Moon a noté à quel point le couple avait l’air “glamoureux et adorable”.

Les fans ne pouvaient pas être plus d’accord car ils étaient attirés par la robe longue rouge vif de Stacey qui montrait sa silhouette incroyable.

Elle a accessoirisé avec une paire de boucles d’oreilles en argent, avait ses longues mèches sombres coiffées de vagues lâches et portait un maquillage minimal.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a déclaré: “Stacey a l’air incroyable.”

Un autre a écrit: “Elle avait l’air incroyable”

Un troisième a écrit: “Au revoir, Stacey est magnifique.”





Dans l’épisode, Kheerat et Stacey ont marché jusqu’à la station de métro, mais Kheerat a ensuite reçu un appel de Mumbai et est parti, laissant Stacey frustrée et assise sur le trottoir en attendant.

Kheerat a informé Stacey que le père de Ravi, Ranveer, avait disparu et voulait enquêter.

Les téléspectateurs savent que Suki a assassiné Ranveer en état de légitime défense après avoir tenté de l’agresser sexuellement.

Kheerat découvrira-t-il la vérité ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Bbc

Stacey attend Kheerat sur le trottoir[/caption]