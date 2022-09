Les fans d’EastEnders secoués alors que la véritable identité de Ravi Gulati est révélée – avec un lien secret avec le nouveau méchant

Les fans d’EASTENDERS sont restés bouche bée après la révélation de la véritable identité de Ravi Gulati, qui est liée au nouveau méchant Nish Panesar.

Les téléspectateurs ont vu le gangster Ravi Gulati comploter avec son amante Nina, qui était censée être sa propre belle-mère.

Nish sortira bientôt de prison pour renouer avec sa famille[/caption]

La querelle entre Kheerat et Ravi continue[/caption]

Mais une autre bombe a été larguée dans l’épisode de ce soir alors que les téléspectateurs ont vu Ravi aller en prison pour voir le patriarche Nish Panesar qu’il appelait “papa”.

Dans la scène, Nish a demandé à Ravi: “Qu’est-ce que ma famille a fait?”

Ravi a répondu: “Comme d’habitude. S’apitoyer sur son sort, garder rancune, être têtu.

«Et Kheerat s’est beaucoup amusé à me rappeler qui était le meilleur garçon. Je pense que s’il savait qui j’étais vraiment, il ne serait pas si sûr de lui. N’est-ce pas papa?”

Nish a répondu : « Je serai bientôt hors d’ici. Je vais m’assurer que Kheerat connaît sa place.

Les frères et sœurs Panesar ont-ils un autre frère ?

Navin Chowdhry joue le nouveau venu Nish qui est le père de Kheerat, Ash et Vinny.

Il est souvent mentionné à l’écran mais jamais vu en raison de ses 20 ans de prison.

Nish est déterminé à réparer son mariage avec Suki et à construire des ponts avec ses enfants.

La semaine prochaine, la pression sur Suki continue de monter lorsqu’un Vinny agité l’interroge sur leur relation avec leur père.

Vinny espère obtenir des réponses de Suki, mais est frustré par sa réponse et décide de prendre les choses en main.

Vinny rend visite plus tard à Nish en prison et est surpris par son affection.

Alors que Nish se remémore les temps anciens, Vinny est plus intéressé de savoir pourquoi on lui a demandé d’être ici en premier lieu.

Vinny obtiendra-t-il les réponses dont il a besoin ?





Parlant de rejoindre EastEnders, Navin a déclaré: “C’était génial – tout le monde a été adorable. Mon rôle pour le moment s’est concentré sur la famille Panesar, mais tout le monde a été extrêmement accueillant.

“Je n’ai jamais travaillé sur une émission comme EastEnders, donc c’est une nouvelle expérience pour moi, mais j’ai adoré les intrigues et j’ai un vif intérêt pour cette famille parce qu’il se passe tellement de choses à tout moment !

«Nish est un personnage intéressant – légèrement non conventionnel, et avec cela apporte du drame et du chaos.

“Je pense qu’il y a un homme bon là-dessous, mais l’agitation suit ces gars-là [the Panesars] donc je suis ravi de participer et de déclencher quelques explosions et feux d’artifice supplémentaires.

Ravi a une relation amoureuse avec le docteur Nina[/caption]