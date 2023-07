Les fans d’EastEnders se sont effrayés lorsque Theo Hawthorne est entré par effraction dans la chambre de Stacey Slater et a reniflé ses affaires

Les fans d’EASTENDERS sont effrayés après que Theo Hawthorne soit entré dans la chambre de Stacey Slater et ait reniflé ses affaires.

Le professeur douteux – qui est joué par l’acteur William Ellis dans le feuilleton de la BBC – a été officiellement démasquée en tant que cliente secrète de Stacey Slater sur son profil adulte.

Les fans d'EastEnders ont été effrayés après que Theo ait reniflé la robe de chambre de Stacey

Les téléspectateurs l’ont vu se frayer un chemin dans la vie de Stacey et commencer à soigner sa fille Lily.

Dans l’épisode de ce soir, il a réussi à faire en sorte qu’il soit seul dans la maison Slater avec Lily enceinte.

Et il en a profité pleinement en se faufilant à l’étage et en se laissant entrer dans la chambre de Stacey et en reniflant ses affaires.

Il en a même volé une parfums de sa coiffeuse.

Mais il a été rappelé en bas par une Lily terrifiée qui était à l’agonie après avoir souffert de Braxton Hicks.

Théo l’a précipitée hôpital juste au cas où, mais Stacey avait laissé son téléphone à la maison et n’a donc reçu aucun de ses messages.

Et quand elle les a finalement eues, elle s’est précipitée vers hôpital avec Martin – qui a rapidement attaqué Théo pour être seul avec Lily.

Stacey a tout calmé et a demandé à Martin de s’excuser et de régler les choses avec Theo – au grand plaisir du professeur effrayant.

Plus tard, quand ils étaient seuls, il lui a dit à quel point elle était incroyable, la laissant très mal à l’aise et en partant, il a reniflé avec impatience son parfum volé dans sa voiture.

Les téléspectateurs ont été complètement effrayés par les scènes de reniflement.

L’un d’eux a écrit : « Ewww, Theo me donne officiellement la chair de poule ! Quand il est entré dans la chambre de Stacey, je savais qu’il allait commencer à renifler des trucs.

Un deuxième a dit: « OMG Theo va dans la chambre de Stacey C’EST MALADE !!!!! »

Un autre a ajouté: « Theo était assis en train de renifler le parfum de Stacey – CREEP. »

