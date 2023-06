Les fans d’EastEnders se déchaînent alors que la légende du savon retrouve Jamie Borthwick alors que la star fait une pause après le scénario de Lola Pearce

La légende d’EASTENDERS, Dean Gaffney, a retrouvé l’ancienne co-star Jamie Borthwick à Ibiza.

Le couple vit actuellement sa meilleure vie dans la ville espagnole de la fête.

Instagram

Jamie Borthwick est à Ibiza avec la légende d’EastEnders Dean Gaffney[/caption] Instagram

Jamie a republié une vidéo avec Dean sur son histoire Instagram hier soir[/caption]

Dean, qui a joué Robbie Jackson dans le feuilleton de la BBC entre 1993 et ​​2019, a partagé un clip de Jamie conduisant dans une voiture de location.

La star du feuilleton était tout sourire et a mis un signe de paix devant la caméra alors qu’il était assis derrière le siège du conducteur.

Dean a légendé le message: « Première fois derrière le volant et à Ibiza, bon Britannique à l’étranger. »

L’acteur de Jay Brown, Jamie et Dean, ont ensuite mangé un morceau au Sunset Ashram.

Partageant une vidéo des vues magnifiques, Dean a plaisanté: « Ibiza ressemble un peu à Southend ce soir. »

Jamie est dans EastEnders depuis 2006 et il a eu un certain nombre de scénarios majeurs.

Son plus récent était son implication dans la bataille contre le cancer de la femme de son alter-ego, Lola Pearce.

Le mois dernier, Lola est décédée dans le cadre d’une histoire déchirante sur le feuilleton de la BBC, laissant derrière elle ses amis et sa famille en deuil – et ses fans dans des flots de larmes.

En 2022, il a été révélé que Lola avait une tumeur au cerveau incurable.

Les médecins espéraient pouvoir éliminer la majorité de la tumeur, puis la traiter par chimio et radiothérapie pour obtenir le reste.

Mais malheureusement, ce n’était pas le cas et on lui a dit qu’elle n’avait plus longtemps à vivre et Lola est décédée de son cancer en phase terminale lors de l’épisode EastEnders le 31 mai 2023.

Rendant hommage à sa co-star Danielle Harold, qui interprète Lola depuis 2011, Jamie a déclaré sur Instagram : « Ce soir, nous avons dit au revoir à Lola et quel voyage moi-même et @danielle_harold avons parcouru !

« Travailler ensemble pendant toutes ces années a été le meilleur ! Elle est vraiment spéciale !

« Danielle a travaillé si incroyablement dur pour livrer l’histoire du cancer de Lola et mérite tous ses éloges, tout comme l’ensemble de la distribution et de l’équipe pour leurs efforts ! Tu vas me manquer au travail, gamin t’aime.

Bbc

Jamie a récemment été impliqué dans une histoire déchirante avec Lola[/caption] Document de presse de la BBC

Dean a joué Robbie Jackson sur le feuilleton de la BBC[/caption]