Les fans d’EastEnders repèrent quelque chose de différent à propos du générique après que Mick Carter ait obtenu justice

Les fans d’EASTENDERS ont remarqué quelque chose de différent dans le générique de l’épisode explosif de la nuit dernière.

Les téléspectateurs ont été laissés en larmes vendredi soir après que Mick Carter – qui est joué par l’acteur Danny Dyer dans le feuilleton de la BBC – ait finalement affronté son agresseur Katy Lewis devant le tribunal.

5 Les téléspectateurs ont remarqué que « Julia’s Theme » jouait à la fin de l’épisode de la nuit dernière

5 Les fans d’Eastenders ont remarqué quelque chose de différent dans l’épisode émotionnel de la nuit dernière

Et la justice a bel et bien été rendue pour le propriétaire de la reine Vic lorsque le pédophile a été condamné à une décennie derrière les barreaux.

Mais certains téléspectateurs aux yeux d’aigle ont rapidement remarqué quelque chose de différent dans le générique de fin de l’émission – ce n’était pas le thème habituel.

Au lieu de cela, le spectacle de la nuit dernière a vu le « thème de Julia » joué, qui est parfois utilisé à la place de la mélodie de thème habituelle.

« Julia’s Theme » porte le nom de l’une des créatrices de l’émission, Julia Smith – et les téléspectateurs se sont rapidement rendus sur Twitter pour souligner la chanson différente.

5 Mick Carter a affronté son agresseur Katy Lewis devant le tribunal

«J’ai adoré le thème de Julia à la fin de l’épisode de #eastenders de ce soir», a écrit une personne.

« Cela a parfaitement terminé l’histoire de Mick et a montré l’essence de la famille qui se réunit si magnifiquement. La moralité et la loyauté familiales font partie de l’ADN de Mick et cela a été largement illustré ce soir », ont-ils poursuivi.

« Le thème de Julia! Je suis ravi qu’ils l’aient utilisé. C’était un épisode brillant, et chacun des Carters était incroyable. Absolument bien fait, #EastEnders », a ajouté un autre peson.

« J’adore l’utilisation du thème de Julia dans le très puissant #EastEnders de ce soir! » Un dernier fan a dit.

5 Nancy a été victime d’une crise lors d’une pause au tribunal

5 Katy a été condamnée à une décennie derrière les barreaux

« Tellement génial d’utiliser le thème si souvent utilisé pour les grandes sorties pour soulager Mick à la sortie de ses traumatismes / fantômes », ont-ils poursuivi.

Tout ne s’est pas déroulé comme prévu pour le grand jour de Mick au tribunal, car, dans une torsion dramatique, sa fille Nancy a subi une crise pendant une pause.

En conséquence, Mick n’a pas été en mesure de lire sa déclaration de victime, laissant à son avocat le soin de lire les mots émotionnels.

Heureusement, le juge a rendu une décision ferme, et le propriétaire du pub et sa famille ont ensuite quitté le tribunal ensemble pendant que Katy était emmenée.

Eastenders est diffusé les lundis à 20h05, les mardis et jeudis à 19h35 et les vendredis à 20h30 sur BBC One.