Les fans d’EastEnders préparent une tournure déchirante pour Lola Pearce

La favorite des FAN, Lola Pearce, est tuée dans un scénario de tumeur cérébrale déchirante.

Et alors qu’elle se prépare pour un mariage de Noël émouvant, les fans d’EastEnders prédisent une tournure déchirante pour le personnage.

Lola a reçu un diagnostic de tumeur au cerveau[/caption]

Elle a ensuite été préparée pour la chirurgie[/caption]

Mais le scénario sera son dernier car elle sera tuée dans les mois à venir[/caption]

EastEnders a envahi un forum d’espionnage numérique immédiatement après qu’un initié du savon a révélé que Lola Pearce épouserait son petit ami intermittent Jay Brown lors de la tranche de Noël de cette année.

La nouvelle est venue après que Lola a reçu un diagnostic de tumeur cérébrale inopérable.

Selon les fans, le personnage pourrait être tué après son mariage tant attendu avec Jay.

«Est-ce que ce sera un mariage sur le lit de la mort? J’ai l’impression que Lola va mourir le jour de Noël ou au Nouvel An”, a écrit l’un d’eux.

Un autre a convenu: “C’est comme ça que Lola mourra sur son lit de mort après le mariage.”

Mais un téléspectateur était sceptique car l’actrice Danielle Harold filmerait toujours sur le plateau de l’émission BBC One.

“Lola devrait se détériorer extrêmement rapidement pour qu’elle meure dans 6/7 semaines”, ont-ils noté.

“Lorsque l’histoire a été annoncée, ils ont dit qu’il y aurait un accent sur la façon dont cela affecterait Lola de vivre avec une tumeur au cerveau, ce qui suggérait que l’histoire durerait plus de 2 mois.”





Ils ont ajouté: “La mort et les funérailles de Dot sont diffusées début décembre, je ne les vois pas tuer Lola quelques semaines plus tard, et avec la mort possible de Mick à peu près au même moment également.”

“Je pense toujours que Lola mourra l’année prochaine, mais je peux me tromper et ils la tuent le jour de Noël.”

Le Soleil a d’abord révélé que la star du savon de longue date, Danielle Harold, se retirerait du programme basé à Londres dans les mois à venir.

Une source a alors annoncé que Lola se marierait avec Jay, interprété par Jamie Borthwick.

“C’est la grande intrigue saisonnière et il n’y aura pas d’œil sec dans la maison”, a assuré l’initié.

“Les fans d’EastEnders encourageront Lola à être heureuse après l’annonce traumatisante qu’elle est en train de mourir d’une tumeur au cerveau. Les scènes très chargées seront un grand succès.

Hors écran, Jamie et Danielle seraient en train de devenir “très, très proches” selon la même source.

“Dans la vraie vie, Danielle et Jamie sont devenus très, très proches.”

«Les discussions sur le duo ont été nombreuses sur le plateau. Disons qu’ils n’auront pas à se démener pour filmer ensemble les scènes romantiques.

Comment vont se dérouler les dernières semaines de Lola ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Lola et Jay Brown se marieront à Noël[/caption]

Mais comment se dérouleront les dernières scènes de Danielle Harold ?[/caption]