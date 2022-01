Les fans d’EastEnders prédisent une tournure meurtrière alors que Chelsea Fox boit pendant que son petit fils Jordan cesse de respirer à l’hôpital

Les fans d’EASTENDERS sont terrifiés pour Chelsea Fox après qu’elle ait profité d’une journée au spa pendant que son fils Jordan se battait pour sa vie à l’hôpital.

La nouvelle maman – qui est jouée par l’actrice Zaraah Abrahams dans le feuilleton de la BBC – souffre de dépression pour avoir contrôlé le mari tueur Gray Atkins.

Chelsea Fox pourrait être en danger après avoir été choyé alors que son fils Jordan était malade à l'hôpital

Gray regarda avec horreur Jordan arrêter de respirer

Il l’a manipulée pour qu’elle ne prenne pas d’antidépresseurs – jouant sur sa vulnérabilité en tant que nouvelle maman.

Dans l’épisode de ce soir, Whitney et Kheerat ont réalisé ce qui se passait et ont agi.

Après avoir aligné un appartement pour qu’elle s’échappe de Gray, Kheerat a payé pour que Chelsea passe une journée au spa loin de Gray avec sa mère et sa tante.

Ses espoirs étaient qu’elle renouerait avec sa famille et repousserait la manipulation de Gray.

Et pendant que Chelsea profitait d’un pétillant au salon, Kheerat est allé à l’hôpital avec Gray pour rendre visite à bébé Jordan.

Le nouveau-né est né tôt et se trouve dans une unité néonatale.

Cependant, alors que Kheerat tentait d’amener Gray à parler du meurtre de sa première femme Chantelle, une alarme s’est déclenchée dans la chambre de Jordan.

Les médecins se sont précipités mais le bébé avait cessé de respirer.

Alors qu’ils se battaient pour le sauver, Gray tenta de se rendre à Chelsea.

Après avoir pris un verre, elle a finalement vu son téléphone et a décroché pour entendre l’horrible nouvelle.

Elle s’est précipitée à l’hôpital – mais les fans sont terrifiés par ce que Gray fera quand il découvrira où elle était.

L’un d’eux a écrit: « Gray va totalement tomber sur le toit quand il découvre que Chelsea vient juste de se faire dorloter tandis que le pauvre petit Jordan était occupé à se battre pour sa vie, malheureusement #EastEnders. »

Un deuxième a déclaré: « Soupir … Gray va faire de la vie de Chelsea un enfer quand elle se présentera avec une cure de jouvence. »

Un autre a ajouté: « Eh bien, Chelsea sera fichu. »

Les infirmières ont entouré l'incubateur du nouveau-né

