Les fans d’EastEnders prédisent qu’une nouvelle relation choquante entre les âges fera vibrer Walford

HARVEY Monroe et Rocky Cotton ont noué des liens amicaux au fil des mois après leur première installation sur la place.

Cependant, un fan d’EastEnders a suggéré que le chauffeur de taxi joué par Ross Boatman pourrait s’intéresser à la fille de son ami, Dotty.

Harvey Monroe a essayé de sortir de sa relation avec Jean Slater[/caption]

Un fan pense qu’il pourrait le faire avec Dotty Cotton[/caption]

Mais que penserait Rocky de leur romance ?[/caption]

La théorie a été partagée sur un forum Digital Spy par un téléspectateur de BBC One, après le voyage d’hier soir à Walford.

“Je sais qu’il y a un énorme écart d’âge, mais je peux voir que c’est un type d’histoire que le feuilleton voudrait couvrir de nos jours”, ont-ils écrit, demandant l’avis des fans.

Étonnamment, de nombreux téléspectateurs étaient d’accord avec l’affiche originale.

«Il y a cette ambiance à ce sujet. Je préférerais qu’ils ne poursuivent pas”, a écrit un autre fan de savon tandis qu’un autre a commenté: “Ce serait bizarre et intéressant.”

Un autre a ajouté: “Ce serait certainement intéressant, mais je ne dirais pas que c’est si bizarre. Ce sont tous les deux des adultes consentants. Parfois, de grands écarts d’âge fonctionnent et parfois non.

Selon ce spectateur, Dotty – joué par Milly Zero – pourrait même apprendre et grandir d’une relation avec Harvey.

«Je pense que si Dotty et Harvey se réunissaient, l’une des deux choses se produirait; soit elle finirait par le tromper et lui briser le cœur, soit ils apprécieraient la connexion qu’ils ont et nous verrions un côté plus doux et plus mature de Dotty.

“Peut-être qu’elle cherche la figure paternelle qu’elle n’a jamais vraiment eue”, ont-ils conclu.





“Un Terry et Janine des temps modernes”, a plaisanté un fan.

Mais que penserait Rocky (joué par Brian Conley) du fait que son ami se lance dans une romance choc avec sa fille ?

Ces derniers mois, Harvey a tenté de sortir de sa relation ratée et de ses fiançailles avec Jean Slater (Gillian Wright).

La femme de ménage a proposé à Harvey au milieu d’un épisode maniaque déclenché par son trouble bipolaire.

Leur cérémonie de mariage n’a jamais eu lieu – au lieu de cela, Jean est partie seule pour Southend et s’est presque noyée avant d’être sauvée par sa fille Stacey.

Elle a ensuite été hospitalisée, craignant de retourner à Walford en raison de son comportement erratique passé.

Depuis son retour au Square, elle a évité Harvey, le laissant passer à autre chose – mais elle peut encore avoir des sentiments pour lui.

Pendant ce temps, la vie amoureuse de Dotty a été tout aussi chaotique.

Le personnage a eu une relation amoureuse avec Vinny Panesar jusqu’à ce qu’elle s’égare et couche avec Finlay Baker.

Le cœur brisé, Vinny Panesar l’a chassée de chez lui, où elle séjournait, la laissant vivre avec Rocky.

Pourrait-elle rebondir avec Harvey ?

Que feraient Jean et Rocky ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30.

Dotty a été surpris en train de tromper Vinny Panesar[/caption]

Harvey a failli se marier avec Jean Slater[/caption]