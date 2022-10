Les fans d’EastEnders pensent qu’ils ont grondé une nouvelle romance improbable – et c’est une mauvaise nouvelle pour Mick Carter

Les téléspectateurs d’EASTENDERS prédisent une romance choc entre deux personnages très appréciés.

Y a-t-il des sentiments entre la propriétaire Linda Carter (Kelly Bright) et l’ancien propriétaire Alfie Moon (Shane Richie) ?

Bbc

Les fans pensent qu’Alfie et Linda vont devenir un couple[/caption]

Bbc

Linda donne un travail à Alfie – mais le regrettera-t-elle ?[/caption]

Les fans pensent qu’il pourrait y avoir des étincelles entre les deux après que Linda ait offert à Alfie son travail derrière le bar.

Alfie a plaidé Linda pour un emploi dans le but de rappeler à l’ex-femme Kat les bons moments qu’ils avaient quand ils possédaient le pub Queen Vic.

Le couple s’est lié alors qu’ils partageaient leurs bons souvenirs avec leurs ex.

Alfie a révélé que lui et Kat se sont mariés derrière le bar et Linda lui a dit qu’elle et Mick Carter avaient renouvelé leurs vœux au même endroit.

Les deux âmes perdues pourraient-elles trouver du réconfort l’une dans l’autre ?

Les fans semblent le penser alors que l’un d’eux a tweeté: “Pourquoi ai-je l’impression que Linda et Alfie vont se connecter?”

Un autre a écrit: “Un peu évident qu’Alfie et Linda se réuniront.”

Un troisième a écrit: “Linda et Alfie se réuniront au Nouvel An, marquez mes paroles.”

Cependant, la soirée margarita d’Alfie s’est retournée massivement contre l’épisode du mercredi, laissant Linda peu impressionnée.

Les résidents se sont rendus chez Peggy’s pour fêter l’anniversaire de Jay, laissant le pub vide.





Linda a déclaré : « Je suis désolée, mais je pense que vous devez faire face à la vérité, je ne pense plus que vous vous adaptez ici. Kat est avec Phil. Vous devez commencer à avancer dans votre vie.

Alfie a demandé: “Tu veux dire comme toi et Mick?” ce qui a fait exploser Linda.

Alfie peut-il faire changer d’avis Linda ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.